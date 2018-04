Šílené pojištění pro řidiče

Nejmenovaná lichtenštejnská firma nabídla především rakouským a německým řidičům pojištění proti policejním pokutám za nedodržení zákonem stanovené rychlosti. Toto pojištění v minulých dnech veřejně prezentoval pan Walter Gau, který je poslancem zemského parlamentu spolkové země Vorarlbersko za FPÖ a zároveň je občanským povoláním pojišťovací makléř a hokejový manažer. Dle jeho slov je podstatou tohoto pojištění úhrada větší části pokuty vyměřené za překročení rychlosti. To samozřejmě vyvolalo vášnivé debaty a polarizovalo odbornou i širokou veřejnost. Než vyřkneme nad produktem ortel i my, podívejme se na parametry tohoto pojištění trochu podrobněji.

Š ílená karta pro řidiče

Dle zveřejněných informací je produkt konstruován jako balíček produktů, který kromě proplacení pokut uložených za neoprávněné parkování a kromě úhrady nákladů za odtažení auta, poskytuje také vyplacení sedmdesáti procent částky, kterou řidič zaplatí jako pokutu za rychlou jízdu. Tato pojistka nazývaná jako šílená karta („Super-Gau-Crazy-Card“) svému majiteli zaručuje úhradu až 1 000 euro ročně, což je maximální plnění pojišťovny. Ta bude považovat za pojistnou událost udělení pokuty pouze v rozmezí 50 až 600 euro. Zároveň je stanoveno, že maximální povolené překročení rychlosti nesmí přesáhnout 40 kilometrů v hodině. Dále mezi výluky náleží například překročení rychlosti v tunelech či na staveništích, v blízkosti škol a přechodů pro chodce, řízení pod vlivem alkoholu či drog apod. Kolik řidiči za toto pojištění zaplatí?

Řidiče tato vymoženost přijde na 270 euro ročně, tj. na 27 % z maximálního možného plnění, přičemž je nutné zahrnout i spoluúčast na úhradě škody ve výši 30 %. Pojišťovna si zároveň stanovila maximální roční rozpočet na 1,5 miliónů euro. Při případném překročení této částky si pojišťovna vyhrazuje právo pojištění vypovědět a klientům vrátit pojistné. Počítá se s tím, že tato garantovaná částka bude postačovat na zhruba 10 tisíc klientů. Z toho lze odvodit, že pojišťovna uvažuje s hrubým ziskem 80 %.

Celá záležitost současně rozvířila diskusi o morálnosti tohoto pojištění. Zejména státní instituce jsou zásadně proti tomuto pojištění a argumentují tím, že účelem pokut není řidičům pustit žilou, ale zvýraznit výchovný aspekt silničních kontrol, který by tímto pojištěním byl značně znehodnocen. Rovněž upozorňují, že tato pojistka v žádném případě nezbavuje řidiče odpovědnosti za případné škody způsobené rychlou jízdou.

Finanční přínos pojištění proti pokutám Výše roční pokuty Roční výdaje řidiče bez pojištění Roční výdaje řidiče s pojištěním 100 euro 100 euro 300 euro 250 euro 250 euro 345 euro 500 euro 500 euro 420 euro 750 euro 750 euro 495 euro 1000 euro 1000 euro 570 euro 1250 euro 1250 euro 820 euro 1500 euro 1500 euro 1070 euro 2000 euro 2000 euro 1570 euro

Zdroj: Fincentrum

P ojistit lze cokoliv

Jak víme, předmětem pojištění jsou náhodné a nepředvídatelné události. Neudělení pokuty, resp. rychlá jízda, je však plně pod kontrolou pojišťované osoby. Spáchání dopravního přestupku tak nelze považovat za nahodilou událost, ale úmysl pachatele. Zastánci tohoto pojištění nicméně obhajují, že jde o nabídku pro klienty, kteří překročí rychlost nevědomky. V pojišťovnictví však funguje tzv. negativní výběr. Jinými slovy, do pojištění se budou snažit vstoupit ti řidiči, kteří jsou rizikovější či očekávají profit z pojištění. Lze tak předpokládat, že se pojistí zejména ti, kteří nedodržují předpisy a platí tyto pokuty často. Řidiče totiž příliš nezajímá veřejné diskuse o morálnosti tohoto pojištění, ale finanční přínos získaný z tohoto pojištění vyplývající z porovnání výše udělovaných pokut a nákladů pojištění. Do určitého počtu pokut, resp. jejich výše, je pojištění pro řidiče dosti ztrátové (viz tabulku).

Na výhodnost tohoto pojištění má rovněž zásadní vliv současný a budoucí systém pokut v jednotlivých zemích, přičemž opakované udělení pokuty může znamenat odebrání řidičského průkazu a naprostou ztrátu významu tohoto pojištění. Přesto uvedený příklad opět ukazuje, že pojistit je dnes možné prakticky cokoliv. Pro české řidiče však vzhledem k parametrům tohoto pojištění a jeho charakteru vyžadující likvidaci pojistných událostí (u nás nelze smlouvu sjednat, ani vypořádat) není vhodný a nezbývá jim nic jiného, než se s výší pokut za rychlou jízdu smířit.

Jak hodnotíte morálnost a výhodnost pojištění proti pokutám? Uzavřeli byste si obdobné pojištění? Těšíme se na Vaše názory.