Silná koruna nepřeje investicím do cizích měn

Úspory v devizách - jistá ztráta

Co to znamená pro českého občana? Má rušit devizové účty a raději směnit cizí měnu na koruny? Většina analytiků se shoduje v tom, že návrat na předchozí hodnoty kurzu dolaru nebo eura už se konat nebude. „Pokud budou drobní střadatelé nadále držet úspory v cizích měnách, budou díky posilování koruny - které bude pokračovat, to můžeme říct s jistotou - nadále kumulovat své ztráty,“ vysvětluje Šichtařová. I když lze očekávat, že by česká měna mohla částečně oslabit i díky zásahům ze strany České národní banky, peníze na devizových účtech znamenají pro jejich majitele jistou ztrátu. To potvrzuje i Helena Horská, finanční analytička České spořitelny: „Výhled pro majitele devizových účtů není příznivý, posilování koruny je dlouhodobou záležitostí. Doporučila bych využít krátkodobého oslabení, například v reakci na intervenci centrální banky, a převést finanční prostředky do korun.“