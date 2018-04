Silná koruna zlevňuje Čechům dovolenou

V posledním roce si koruna prošla poměrně poklidným vývojem. Zůstala ušetřena dramatických výkyvů, kterými si prošla v průběhu vrcholící krize. Zvláště pak ke společné evropské měně se z dlouhodobého hlediska dá její vývoj popsat jako mírné posilování bez dramatických odchylek.

Aktuálně stojí kurz koruny před cenovou hladinou 25 korun/euro, kam se dostala posílením o dvě procenta za poslední tři týdny. Tuto hladinu se jí od poloviny roku 2008 nepodařilo dlouhodobě prolomit. V případě amerického dolaru je situace o poznání více volatilní, i tam však česká měna v minulých týdnech posilovala. A to dokonce nejrychleji v posledním roce, když v červenci přidala přes sedm procent a kurz se zatím ustálil hluboko pod 20 korun/dolar.

Co stojí za pozitivním vývojem koruny?

Česká měna je dlouhodobě dobrým indikátorem vývoje globální ekonomiky. Kvůli velikosti, či spíše malosti, naší země a ekonomickému významu v globální ekonomice, je vnímána jako středně riziková. Jakékoliv pozitivní či negativní zprávy dokážou pohnout s jejím kurzem více, než v případě velkých měn.

Její významný růst v posledních týdnech stojí na bedrech klesající rizikové averze. Obchodníci se méně bojí o další globální ekonomický vývoj a dovolí si investovat i do rizikovějších aktiv, mezi které počítáme i českou korunu. Poslední problémy americké ekonomiky pak můžou za to, že česká koruna posiluje více k dolaru než k euru.

Důsledky růstu koruny

Silná koruna zlevňuje řadu výrobků a služeb ze zahraničí. Zlevnit v řádu několika procent by v následujících týdnech mohlo převážně zboží dovážené z Asie, za které se platí v amerických dolarech. Růst koruny k euru by pak mohl zlevnit dovážené automobily, i když nejvyšších slev by se zákazníci mohli dočkat až v zimních měsících.

Silná koruna také omezuje zdražování surovin jako ropy či zemního plynu na komoditních trzích. Dovolené v zahraničí také tvoří nezanedbatelnou část výdajů Čechů, které budou v důsledku posilující koruny nižší. Nevýhodná je silná koruna naopak pro exportéry, kterým ukrajuje zisky za zboží či služby prodávané v zahraničí. Stále je však česká měna o téměř 10 % slabší, než byla před dvěma lety.

Poroste i do budoucna?

I krátkodobý výhled na kurz koruny do budoucna je na měnových trzích nejistý, zvláště když je silně ovlivňován mnoha umělými zásahy s nejasnými účinky ze stran vlád i centrálních bank. Navíc její kurz reflektuje domácí události jen marginálně, protože koruna kopíruje hlavně dění ve světě.

Nyní se zdá, že se evropská ekonomika dostává z nejhoršího. Přicházející čísla za druhý kvartál jsou povzbudivá, což by mohlo posílit jak českou ekonomiku, tak i korunu. Na druhou stranu vývoj ve Spojených Státech je pod očekáváním a nutně se bude muset brzy projevit i na starém kontinentu.

Krátkodobě se tak koruně může nadále dařit a dokonce si může v následujících týdnech sáhnout i na letošní rekordy k euru. Do budoucna však zůstává stále mnoho rizik, které mohou další posilování kurzu české koruny brzdit. Spekulace na pokračování rychlého posilování by se tak mohly ukázat jako ztrátové.