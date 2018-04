Silnou recesi svět potřebuje

Co je to recese?

Recese označuje situaci, kdy klesá reálný hrubý domácí produkt (dle definice dvě čtvrtletí po sobě). Jde o běžnou část ekonomického cyklu, kdy růst střídá pokles. Historicky celkový produkt, resp. spotřeba, globální ekonomiky roste. Logicky už jen proto, že roste počet lidí na Zemi, což se projevuje jak na vstupech (více pracovní síly), tak na výstupech (více spotřebitelů).



Dlouhodobě udržitelný růst celkového produktu bez vlivu rostoucí populace pak musí být založen na zefektivňování, tedy například zavádění nových technologií. To se na výstupech projevuje rostoucí životní úrovní obyvatel.

V praxi však dochází k tomu, že v dobách ekonomického růstu (konjunktury) necítí firmy potřebu zefektivňovat, na místo toho se nechávají více a více uchlácholit růstem, těší se z pohodlí a efektivita upadá. Do oboru vstupují noví a noví hráči, protože dosahovat zisku je přeci tak snadné.



Na opačné straně trhu stojící spotřebitelé se mají také dobře, rostou jim příjmy, roste jejich životní úroveň, a tak utrácí více a více a spoří méně a méně. Roste poptávka i nabídka a všichni se mají dobře. Jenomže jen do té doby, dokud se trh nepřejí.

Nynější recese bude silná a dlouhá

Tentokrát se jako první přesytil segment residenčních nemovitostí a spustil lavinu, která se nyní valí přes všechny cyklické sektory ekonomiky a bere s sebou dokonce i mnohé účastníky z necyklických sektorů.



Dlouhou dobu jsme se přejídali, nyní musíme absolvovat dietu, ať se nám to líbí, nebo ne. Snaha stimulovat další "žranici" nemá z ekonomického hlediska žádný pozitivní efekt, jen oddálí a prodlouží následnou nutnou dietu. Jelikož jsme se přejídali opravdu dlouho (skoro 30 let) a navíc velmi nezdravě (až příliš na dluh), bude nynější recese hluboká a bude trvat dlouho. Tento proces je však přirozený a z dlouhodobé perspektivy užitečný, neboť pročistí trh od neefektivity a přivede spotřebitele ke zdravější výživě.

Denně se teď na nás sypou špatné makroekonomické zprávy. Oficiálně už jsou v recesi USA, EU i Japonsko. Neoficiálně je v recesi celý svět. Klesá průmyslová výroba, tržby obchodníků a světový obchod. Naopak prudce roste nezaměstnanost. Lidé mají strach, méně spotřebovávají a více spoří.



Vše nahrává pokračujícímu poklesu spotřeby domácností, tedy i prohlubující se recesi. Než dojde k obratu a světová ekonomika se opět dostane do fáze konjunktury, může to ještě rok dva trvat. Důležité však je, že ani po obratu nelze čekat prudké, ale spíše pomalé oživení. Po zkušenostech z této recese totiž lidé budou více tíhnout k úsporám a budou opatrnější ve spotřebě na dluh.

Proč je recese užitečná?

Pohledem jedince je těžké vidět na stávající situaci něco pozitivního. Hodnota jmění (akcie, nemovitosti) klesá, příjmy nerostou, práce je nejistá atd. Jedinou útěchou tak pro spotřebitele je deflace (klesající ceny zboží), což je zase naopak postrachem ekonomiky.

Ale zkuste se na chvíli podívat na věc z nadhledu a zároveň pohledem do dálky. Není silná recese přesně tím, co svět otřebuje? Nepotřebujeme náhodou omezit nadbytečnou výstavbu nových bytů, nadbytečnou výrobu nových aut apod.? Nepotřebujeme hledat úsporná opatření, zamezit plýtvání zdrojů, hledat nové zdroje energie a vymýšlet nové technologie? Nechceme snad, aby firmy nabízely užitečnější výrobky a služby, aby byly více nuceny být lepší než konkurence? A nepotřebují mnohé vlády ve světě (zejména západní) poučit, že v době ekonomického růstu je potřeba šetřit, aby v době recese byly prostředky na vládní projekty, které mohou zmírňovat dopad recese na obyvatele a stimulovat nový růst?

Slovo krize má asi nějaký magický náboj

Procházíme normální recesí, i když hlubokou a dlouhou, největší od druhé světové války. Stále je to normální recese. Slovo "krize", pokud jde o vývoj světové ekonomiky, není na místě. Situaci však do značné míry umocňuje mediální masáž, a když se o něčem příliš mluví, lidé se podle toho začnou chovat a svým jednáním situaci skutečně vyvolají. Média bohužel velmi pomáhají prohlubovat současnou recesi. I když ono je to možná jedině dobře. Má-li se člověk změnit, potřebuje pořádnou facku, jemná facka nestačí.

Více si přečtěte na Investujeme.cz.