Silvestr: Netradiční způsoby oslav vyjdou draho

Je libo doprovod krásné společnice na oslavu posledního večera v roce do některé luxusní restaurace nebo baru? Stačí se obrátit na firmu, která je zajišťuje, a připravit si v průměru 300 až 1000 korun na hodinu. Při objednávce na více než pět hodin často platí zájemce paušální částku v rozmezí 2000 až 3000 korun. Ta neroste, ať už jde o víkend či svátek nebo právě silvestrovskou noc. I další náklady, jako je například stravování společnice či její odvoz domů, platí pochopitelně klient.

Neopakovatelné zážitky stojí tisíce

Není složité strávit Silvestra netradičním způsobem - pronajmout si například historickou tramvaj a povozit se centrem Prahy. Cena projížďky závisí na počtu osob. Pokud se rozhodnete, že pojedete v tramvaji pouze ve dvou, připravte si 3255 korun na hodinu, když zvolíte noční jízdu po 22. hodině, připlatíte navíc deset procent.

Soukromý ohňostroj, na který vaši přátelé nezapomenou - radost za několik tisíc korun. Cena větších ohňostrojů na objednávku se většinou určuje podle „prohýřených“ minut, počítejte proto s částkou zhruba od dvou tisíc korun za minutu malého ohňostroje, pět tisíc za střední a přibližně deset tisíc korun za minutu velkého ohňostroje. „Na silvestrovské oslavy lidé asi nejvíce kupují takzvané sety, které si mohou odpálit sami na zvoleném místě. Tento set se skládá z dřevěné desky, na níž je pyrotechnika upevněna a propojena zápalnicí. Po jejím zapálení začne načasovaný systém postupně odpalovat jednotlivé části,“ říká Radomil Beneš, majitel firmy zabývající se prodejem zábavné pyrotechniky.

Atraktivní může být také pozorování nočního města ze zavěšeného balonu, které zprostředkují za 20 000 korun na osobu například na letišti v Praze Točné. „Akci tohoto typu připravujeme každý rok, vesměs jen pro vlastní členy. Když ale zájemce zaplatí požadovanou sumu, může se slavnostního přípitku v balonu zúčastnit také,“ říká Miloš Hrubý z letiště Točná. Na méně peněz může přijít oslava konce roku v evropské či světové metropoli. Silvestrovský zájezd do Paříže letadlem vás u Čedoku přijde na 5090 korun. V ceně čtyřdenního zájezdu je zahrnuta okružní jízda, připlatit si budete muset za večeře, částka se ještě zvýší například o letištní poplatky nebo vstupy do historických památek, které v ceně zájezdu zahrnuty nejsou.

Za desítky tisíc korun však nemusíte poslední dny roku strávit na jednom místě. Můžete si zvolit i okružní plavbu luxusními loděmi - například týdenní plavba Karibikem vyjde jednu osobu na sedmdesát tisíc korun. To, co by rozmařilec vydal za týdenní dovolenou, může však utratit také za jedinou noc v luxusním hotelu. Ta stojí v apartmá londýnského hotelu Ritz v přepočtu téměř osmdesát tisíc korun.

I oslava konce roku v Čechách však může přijít peněženku na dost, například pronájem limuzíny i s řidičem na 24 hodin vyjde zhruba na čtyřicet pět tisíc korun.

Většině lidí stačí na oslavu tisíc korun

Podle průzkumu společnosti TNS Factum utrácejí lidé za silvestrovské oslavy nejčastěji jen o málo víc než tisíc korun a tráví ho nejraději v úzkém či širším rodinném kruhu. Pohoštění si přitom připravují obvykle alespoň zčásti sami. Zapomnětlivci mohou využít dodávkových služeb a ještě na Silvestra večer objednat telefonem nebo po internetu například chybějící suroviny či nápoje. Jejich cena bude obdobná jako v běžných obchodech, musí však počítat s tím, že se nákup podstatně prodraží kvůli dopravě. Za kilometr firmy účtují okolo deseti korun.

