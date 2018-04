Silvestr: za peníze jde všechno

Dobrodružným povahám nabízí mnoho cestovních kanceláří zájezdy na poslední chvíli s odletem den před nebo přímo na Silvestra. Patnáct dní v Dominikánské republice vyjde s cestovní kanceláří Fischer na necelých 39 000 korun, na letecký zájezd na čtyři dny do Paříže, Říma nebo na Ischii je potřeba 10 000 korun. U Fidelity travel lze objednat exotické trávení posledního dne v roce na Srí Lance za 32 500 korun.

Levněji se dá pořídit pobyt na tuzemských horách; česká zimní střediska sice hlásí plný stav, ale na moravských horách či v Tatrách se volné pokoje najdou. Cestovní kancelář Tatry-Turist inzeruje několik volných míst v penzionech v okolí Ždiaru - týdenní pobyt pro jednoho stojí od 3000 korun.

I tam, kde není zatím ani jedna volná postel, se na Silvestra určitě nějaká objeví, ať už kvůli onemocnění některého z přihlášených hostů nebo třeba kvůli malé sněhové pokrývce. Kdo se chce vydat do hor na poslední chvíli, vyplatí se mu obvolat informační střediska a podívat se na internetové stránky, kde je aktualizovaná nabídka horských hotelů či penzionů.

Hory nejsou jediným cílem v poslední den v roce. S plnou peněženkou je možné zajít na některou ze silvestrovských veselic. Na pražském Žofíně bude návštěvníky bavit mimo jiné Vladimír Hron, na programu je tranvestie show, diskotéka a vybrané lahůdky. To všechno za 5500 korun pro jednoho.

S ilvestr se dá oslavit i pohybem

Před silvestrovskou oslavou se mohou lidé oddat sportu i ve velkých či menších městech. Pokud není přírodní led, je možné vyrazit na kryté zimní stadiony, do plaveckých bazénů nebo na různé silvestrovské pochody či běhy. Jeden z nich se koná například v Jihlavě, 20. ročník běhu do schodů pořádají pro změnu v Bílovicích nad Svitavou, kde se závodníci mohou těšit také na dršťkovou polévku. Tradiční a divácky zajímavé je pražské fotbalové utkání starých gard Slavie a Sparty.

Kdo počítá s konzumací alkoholu až po půlnoci a je zdatný sportovec, může zvolit třeba i seskok padákem. „Nesmí ale sněžit, pršet a musí být dobrá viditelnost. Nabídka platí pouze pro zkušené, začátečníci mají smůlu, stejně tak tandemový seskok není v noci povolen,“ říká Jaroslav Jíra z parašutistické školy Impact. Zájemce, zkušený parašutista, zaplatí pouze za palubní letenku přibližně 500 korun.

N etradičně znamená dost často draze

Poslední den v roce láká k vyzkoušení dosud nepoznaného: může to být silvestr příznivců přirozené nahoty, kde sice zájemce musí počítat s útratou za občerstvení, ale nemusí si lámat hlavu se slavnostním oděvem. Z Prahy vyjíždí také zvláštní vlak, pojednaný jako silvestrovská party. Akce Get trained! 2 začíná v devět večer na smíchovském nádraží v Praze, šest souprav pak jede směrem na Benešov. Půlnoc hosté oslaví při zastávce venku, unavení mohou vystoupit ve dvě hodiny ráno v Praze, ti ostatní pokračují v jízdě až do šesti, konečná je opět v hlavním městě. K dispozici jsou dva bary a restaurace, vstupenka stojí rovných tisíc korun.

Pozorovat noční oslavy v balonu? I to je jedna z originálních možností. Z bezpečnostních důvodů je však let v noci zakázán, počkat si na půlnoc můžete zavěšeni několik metrů nad zemí. „Technicky to možné je, i když to nemáme příliš rádi. Je ale potřeba získat příslušné povolení, navíc musí být dobré povětrnostní podmínky, prakticky bezvětří,“ říká Jiří Vokál ze společnosti Ballooning. Zájemce o tuto atrakci musí vytáhnout z kapsy nejméně 30 000 korun.

Zhruba na desetinu této částky přijde pronájem historické tramvaje na projížďku v centru Prahy.

V ečírek doma lze objednat na klíč

Balonková výzdoba, netradiční kostýmy, profesionální hudební doprovod a zajištění občerstvení profesionály - nic z toho není problém. Slavnostní výzdoba bytu balonky vyjde na 220 až 350 korun za metr, za jeden balonek zájemce zaplatí 10 až 15 korun. „Silvestrovská výzdoba je už zadaná na rok dopředu,“ říká Katarína Rozsívalová ze společnosti Balonservis.

Profesionální DJ si za večer naúčtuje přes 10 000 korun, ty méně známí, kteří teprve začínají, pracují i za tisícovku.

Oslavy Nového roku s krásným doprovodem? Stačí se obrátit na agenturu, která je zajišťuje, a vytáhnout z peněženky v průměru 300 až 1500 korun na hodinu. Za erotické služby se připlácí mnohem víc - například patnáctiminutový striptýz v soukromí přijde i na 5000 korun.

Kdo se nechce zdržovat ani s přípravou slavnostního občerstvení, může se obrátit na profesionály. Například firma Darex Přerov připraví chlebíčky, obložené mísy, sýrové dorty či zákusky. Za chlebíček od ní zájemce zaplatí 9,50 až 11 korun, bageta je za 24 koruny, kilový sýrový dort přijde na 350 korun, sladký na 160 korun, obložené mísa pro šest lidí stojí zhruba 420 korun. Při objednávce nad 1000 korun je doprava po Přerově zdarma. Na dodávkové služby se mohou spolehnout i lidé, kterým dojdou během večera některé potraviny či pití.

