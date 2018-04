Silvestrovské pohoštění až do domu

Tak si to představte: do konce starého roku zbývá už jen pár hodin. Zatímco sousedé běhají kolem plotny, vy si mnete spokojeně ruce. Silvestrovská večeře o několika chodech je totiž už dávno na stole - a to všechno bez práce. A ani nemusíte vstávat, jídlo vám naservírují až pod nos. Kdo by odolal cateringovým službám. Jenže to má jeden háček: a tím je cena.