Síly více, slabosti méně - čtěte a dosáhněte

Silné stránky? Ještě více posílit! Vyberte na začátek jednu až dvě. Ne více - abyste se mohli špičkově soustředit. A pro tuto svou sílu nalézejte v práci stále širší uplatnění. Jste pečliví a důslední? Směřujte své pracovní zaměření k činnostem evidenčním, finančním, výkazovým.

Usilujte o pracovní náplň či zařazení, kde je tohle všechno klíčovou náplní práce. Budete šťastnější i lépe ocenění. Jste méně pečliví, ale skvěle předvídaví? Umíte lépe než jiní odhadovat, jak dnes rozjeté záležitosti dopadnou v budoucnu? Až dosáhnete viditelného výsledku u jedné až dvou pozitivních stránek, oslavte to a vezměte si do parády další svou silnou stránku. Postup s ní opakujte.

Slabiny? Co nejvíce omezit! Jsou dvě cesty: 1. Častěji se dostávat do situací, kde slabina doposud škodila. A trénovat, omezovat ji, dělat z ní sílu. 2. Preventivně se takovýmto riskantním situacím vyhýbat.

Cesta první je případ člověka, který se jako čert kříže bojí konfliktů. Bez jejich zvládání však není úspěchu v žádném zaměstnání. Proto by takový člověk měl mírně konfliktní situace vyhledávat, učit se v nich nezmatkovat, neustupovat zbrkle tvrdosti druhých, být klidný, sebejistý. Cesta druhá je případ toho člověka, kterému coby např. dopravnímu policistovi ty věčné hádky s neukázněnými řidiči tak lezou na nervy, že si raději půjde sednout do kanceláře k šustícím lejstrům. Obě cesty přiměřeně kombinujte.

Příležitosti? Využít! Dnes je snad největší příležitostí globalizace. Ovládněte nezbytnou angličtinu - a dělejte to, co umíte, v tom místě světa, kde vám za to nejlépe platí a nejkultivovaněji s vámi zacházejí. Hrozby? Vyhnout se jim - a když to nejde, statečně čelit! Tyto dvě cesty jsou obdobné případu se slabinami - viz výše. Tím vším nikomu neublížíte a pomůžete sobě samým.