SIPO letos slaví 45 let a stále patří mezi nejužívanější formy placení

Spojovací číslo v SIPO Základním identifikačním klíčem v projektu SIPO je tzv. spojovací číslo. Jde o desetimístné a v rámci České republiky jedinečné číslo chráněné kontrolní číslicí (skládá se z pořadového čísla plátce v regionu a kontrolního znaku). Před začleněním předpisu platby do SIPO musí příslušná organizace toto spojovací číslo plátce znát. Důležitou informací pak také je, že spojovací číslo se už s adresou plátce nemění. Pod spojovací číslo lze sdružit větší množství rozličných plateb, jako například předplatné tisku, telefonní poplatky, platby za energie, nájem, ale i stavební spoření či pojištění. Jakékoliv změny předává banka poště elektronicky nejpozději do 25. dne měsíce předcházejícímu tomu, od něhož je změna účinná. Pokud tedy nahlásíte v bance, že chcete ze svého účtu SIPO platit, musíte to stihnout dříve. V závislosti na bance cca do 18. dne měsíce, první platba pak proběhne v měsíci následujícím.