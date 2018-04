Snaha vzkřísit slávu síťové tašky před časem krachla. Teď je tu nová

Ondřej Slapnička (33) se k síťovkám dostal přes svého kamaráda. Seznámil ho se zástupcem kolínské firmy Saariense, která se snažila tuto praktickou nákupní tašku před pár lety znovu prosadit. Spolupráce však nedopadla dobře. "Tašky přicházely do republiky se zpožděním a ve špatné kvalitě. Nedaly se prodat," vzpomíná Ondřej Slapnička.

Vizitka Ondřej Slapnička (1980)

Je absolventem konzervatoře, obor herectví, po maturitě měl těžkou autonehodu a herectví musel opustit. Na Vysoké škole finanční a správní vystudoval obor pojišťovnictví a v pojišťovně začal pracovat již v době studia.

Od roku 2010 začal nakupovat tašky od společnosti Saariense, která rozjela jejich výrobu. Spolupráce však nedopadla dobře. Firma Saariense je nyní v insolventním řízení.

Od 2010 je jednatelem firmy Spider bag a s novými společníky rozjíždí v září 2012 vlastní výrobu síťovek ve Kdyni.

Prodej síťovek ho dostal na dno, přišel kvůli nim zhruba o dva miliony korun a musel se zadlužit. Přesto síťovkám věřil, našel si nového partnera a zkouší to ještě jednou.

Pamatujete se na síťovky z dětství?

Ano, měli jsme doma několik tašek, některé byly vyrobené z vlasců, některé uháčkovala má babička.

Proč si myslíte, že se tato nákupní taška opět prosadí?

Je geniální, multifunkční, skladná a dá se vyprat, aby byla opět čistá. Igelitové tašky, které se použijí opakovaně, mají problém v tom, že jsou skleníkem na mikroby. Pokud ji nevydezinfikujete, což nikdo nedělá, kontakt s potravinami je bakteriální časovaná puma, takže jsme si zvykli, že jsou na jedno použití a jsou jich kolem nás kvanta a v tunách. Když si vzpomenete na obrázky z povodní, stromy podél řek byly igelitkami doslova ověšeny. Válí se prakticky všude - po silnicích, po polích, po sídlištích…

Máte spočítáno, kolik igelitek může zmizet, když bychom začali na nákup nosit síťovky?

Jedna síťovka může v Česku nahradit až 300 igelitek na osobu a rok. V západních zemích to je i mnohonásobně víc, protože jsou zde zvyklí, že se jeden běžný nákup vejde do pěti až šesti igelitek.

Když jste se rozešel s kolínskou firmou, rozhodl jste se, že budete síťovky vyrábět v Čechách. Je ale možné konkurovat čínské výrobě?

Pokud jsme chtěli konkurovat čínským síťovkám, potřebovali jsme je vyrábět doma s nízkými náklady. Přesun výroby na náš kontinent znamenal v prvé řadě úsporu nákladů na dopravu. Klíčové však bylo snížit samotné výrobní náklady a tašku vyrobit jednodušeji. Na pletacích strojích v Číně se totiž nedaly síťovky vyrobit na jeden zátah, musely se ručně došívat boky a dodělávat ucha.

Vám se to podařilo?

Ano, můj partner je šikula, vymyslel způsob, jak to udělat. Přes půl roku jsme sháněli výrobce pletacích strojů a nakonec jsme se dostali do Švýcarska. Když jsme na první schůzce řekli, že chceme tašky vyrábět bez ručního došívání, odpověděli, že to nejde. Můj partner se nenechal zviklat, tvrdil, že to musí jít. Doma v garáži vzal fošnu, natloukl do ní hřebíky, udělal imitaci pletací osnovy a našel způsob. Pak jsme vzali fošnu s hřebíky a vrátili se do Švýcarska. Švýcaři uznali, že to vypadá zajímavě. Dali nám k dispozici vývojové centrum, na pletacím stroji udělali úpravy a tento první stroj jsme koupili.

Ovšem není taška jako taška, ta vaše má i zajímavý materiál.

To bylo druhé úskalí. Materiál musí být speciálně upravený, elastický, dostatečně pevný a hlavně musí být takový, aby s ním neměl stroj problémy. Vývoj potřebného vlákna nebyl rovněž snadný, zkusili to nejprve na Slovensku. Vlákno vypadalo, dobře ale nebylo příjemné na omak. Hledání se nakonec podařilo u německého dodavatele, kde ho vyvinuli speciálně pro síťovku, na nic jiného se zatím nepoužívá. A je to naše vlastní know-how, stejně jako úprava pletacího stroje.

Kolik času a peněz stálo upravit pletací stroj a najít správný materiál?

Trvalo to celý jeden rok a vyžádalo investici okolo 10 milionů korun.

Takže jste si museli vzít úvěr?

Ne, přibrali jsme další partnery.

Jaké?

Podmínkou společníků bylo, že nechtějí být zveřejnění a já to nakonec akceptoval a souhlasil s tím. Nejsme ale firma, která by měla na vývoj další miliony, vše děláme tak trochu na koleně a postupně s co nejmenšími náklady.

Kde síťovky vyrábíte?

Ve Kdyni u Domažlic. Máme 12 zaměstnanců, kteří tašky vyrábějí, na balení pak využíváme chráněné dílny, kde podle potřeby pracuje 12 až 25 lidí. Současná produkce je kolem 100 tisíc tašek měsíčně.

V 60. letech minulého století byla síťovka známá i v cizině. Myslíte si, že se vám podaří dostat ji znovu do světa?

Chceme se dostat do perspektivních zemí, tedy do Severní a Jižní Ameriky.Vývoj zabral hodně času, začali jsme vyrábět v září 2012, dnes již vyvážíme do USA, připravujeme kontrakt v Argentině a dodávku do Japonska.

Věříte, že se síťovkou prorazíte i doma?

Síťovky mají v Česku historii, dostat se do malých obchodů je však finančně velmi náročné. Potřebujete lidi, kteří mají auto, jezdí do oblasti a nabízejí tašky. Určitě nejsme v situaci, kdy bychom nestačili zvedat telefon. Ani do obchodních řetězců není snadné se dostat, jsou to jednání na delší dobu. Přicházíme i na další směry a možnosti, jak tašku použít. Teď třeba vyvíjíme síťovku, která by sloužila jako nosič na pneumatiky. Jednání probíhají, uvidíme.

Pamatujete si na staré síťové nákupní tašky?