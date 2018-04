Sjednejte si povinné ručení přes internet. Ušetříte až třetinu ceny

Při výběru se seznamte i s nabídkou dalších služeb či připojištění, kterými pojišťovny povinné ručení ošperkují.

Ceny povinného ručení dlouhodobě klesají. Česká kancelář pojistitelů uvádí, že pokles cen je ročně zhruba šestiprocentní. Ovšem i ten se musí jednou zastavit. Pojišťovny se tedy stále více snaží konkurovat si nejen výší pojistného, ale i rozsahem nabízených služeb.

Při stanovení ceny pojistného také důsledně rozlišují, jak rizikový pro ně klient je. Vyježděným řidičům se pojistné obecně zlevnilo, mladí a nezkušení řidiči si naopak připlatí.

Měli byste se zaměřit také na rozsah asistenčních služeb, možnost doplňkových připojištění i rozsah pojistného plnění.

Obíhat jednotlivé pojišťovny, zjišťovat, co nabízejí a pak si to doma složitě porovnávat, je ztráta času. Pro vytvoření dokonalého přehledu máte možnost využít internetové portály, které se specializují na porovnání pojistek na českém trhu. Navíc vám pomohou vybraný produkt sjednat, a to i za cenu, která je mnohdy až o třetinu nižší než u přepážky pojišťovny.

Fakta Koho prvního voláme po nehodě? Policii: 36 procent

Partnera: 19 procent

Asistenční službu: 17 procent

Pojišťovnu: 16 procent Zdroj: výzkum pro Direct pojišťovnu, IBRS, 500 řidičů z celé České republiky

"Z vyhledaných nabídek snadno zjistíte, která z nabízených pojišťoven je pro vás nejvýhodnější. Prostřednictvím porovnávače lze samozřejmě vybrané pojištění rovnou sjednat, a to za výhodných podmínek," doplňuje Pavel Ronovský z portálu ČeskéPojištění.cz.

Produkt se přitom od toho, který nabízí přímo pojišťovna, neliší, zůstanou zachovány i případné slevy.

Sjednání pojistky je záležitostí několika minut, dokonce i zelenou kartu vám pošlou e-mailem, abyste mohli jezdit hned.

Pomoc asistenční služby oceníte při dopravní nehodě i ve chvíli, kdy vám třeba dojde benzin. Základní službou asistence je především odtah nepojízdného auta do servisu.

Fakta Co zvládneme po nehodě? Vyplnit tzv. euroformulář: 55 procent

Provést fotodokumentaci: 38 procent

Vyznačit obrys auta na silnic: 24 procent Zdroj: výzkum pro Direct pojišťovnu, IBRS, 500 řidičů z celé České republiky

Pojišťovny vám však nabídnou mnohem víc. Samozřejmostí je nonstop služba call centra či dispečinku, také silniční služba, kdy k vašemu autu přijede technik a v některých případech vám auto na místě zprovozní.

Asistenční služby zahrnují také úschovu nepojízdného vozidla či zapůjčení náhradního, tlumočníka na telefonu, zprostředkování právní pomoci či vzkaz blízké osobě. Při nehodách mimo Českou republiku jistě oceníte náhradní ubytování a převoz vozu ze zahraničí.

Při výběru vhodného povinného ručení sledujte tedy i rozsah poskytovaných asistenčních služeb zahrnutých v ceně produktu, o kterých předpokládáte, že byste je mohli v budoucnu využít.

Přihlížejte i k nabídce připojištění k povinnému ručení, zda je v balíčcích či samostatně. Zvažte také, zda se vám cenově vyplatí sjednat připojištění zvlášť či společně s povinným ručením. Opět vám pomohou internetové srovnávače.

Další věc, nad kterou byste se měli zamyslet, je i to, jaké připojištění vůbec využijete. Například pro řidiče jezdícího prakticky jen po městě je zbytečné připojištění proti střetu se zvěří.

Na druhou stranu se vám vyplatí sjednat si připojištění čelního skla či pojistku proti působení přírodních živlů. Kroupy či kamínek odražený od vozu jedoucího před vámi může způsobit mnohatisícové škody.

Pojmy bonus a malus se již v pojišťovací mluvě zabydlely. Pro osvěžení paměti si zopakujme, že bonus je sleva na pojistném pro řidiče jezdícího bez nehod. Malus naopak představuje nárůst ceny v závislosti na počtu zaviněných nehod.

"Podle statistik pojišťoven způsobí nejvíce nehod mladí a nezkušení řidiči. Pojišťovny proto začínají vycházet vstříc řidičům starším 35 let, kterým nabízejí velmi zajímavé slevy. Zvýhodnění se mohou dočkat také obyvatelé menších měst, ve kterých je nižší provoz a riziko nehody je tedy menší," doplňuje Ronovský.