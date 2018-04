Pozor na šířící se fámy o sjednocení pojistného žen a mužů

Tento přístup vycházel z odlišné rizikovosti žen a mužů v případě některých pojistných nebezpečí. Pokud například mají ženy do určitého věku obecně nižší pravděpodobnost úmrtí, tak platí na rozdíl od mužů i nižší pojistné. To už od zmíněného data platit nebude.

Ceny se však nezmění u všech produktů. Týká se to jen těch, u kterých se pohlaví pro výpočet používá. Je to především rizikové životní pojištění, úrazového pojištění a pojištění nemoci. Nová pravidla se také nedotknou již existujících smluv, ale pouze nově sjednávaných.

Tato změna už vyvolala zvýšenou aktivitu pojišťoven i zprostředkovatelů pojištění. Chtějí do zmíněného data oslovit co nejvíce žen, a poté se naopak zaměřit na muže. To samo o sobě není nic špatného. Jak už ale bývá v Česku pravidlem, bude nejspíš docházet i ke zneužívání této situace a k manipulaci klientů, aby svoje původní pojištění zrušili a sjednali si nové.

Abyste nenaletěli nepoctivým pojišťovacím zprostředkovatelům, vyvracíme některé fámy, které již v Česku začínají kolovat.

Absolutní lež. Pokud vám bude někdo něco podobného tvrdit, tak se vás snaží bezostyšně obelhat. Sjednocení pojistného se vztahuje jen na nové smlouvy, existující platí dál podle původních pravidel. Není tedy třeba nic rušit a nově sjednávat. V případě pochybností se obraťte na svoji pojišťovnu. Nebo ještě lépe nahlaste vše na ČNB, vykonávající dohled nad pojistným trhem.

Tato obava je zbytečná. České pojišťovny využívají pohlaví pro výpočet sazby pojistného jen u životního a úrazového pojištění a pojištění nemoci. Ostatních produktů se zdražení z tohoto důvodu netýká. Pokud by vám někdo tvrdil opak, platí to samé jako v předchozím bodě. Tedy obrátit se na pojišťovnu, nebo na ČNB. V některých zemích se sice používá pohlaví například i pro kalkulaci pojistného v povinném ručení a havarijním pojištění, ale to není náš případ.

Pokud žena nemá pokryta rizika týkající se jejího života a zdraví, je samozřejmě vhodné to stihnout do uvedeného data. Ovšem pokud nemá žádný jiný důvod se pojistit (například nemá vlastní příjem, o který by mohla přijít vinou smrti, nemoci či úrazu, nebo má rezervy, kterými výpadek příjmu bez problémů překlene), tak ani samotná změna pravidel není tímto důvodem.

V poslední době se objevily produkty zaměřené právě na ženy. Zaštiťují se tím, že "reagují na pojistné potřeby žen, a proto jsou pro ně výhodné". Produkty obvykle opravdu obsahují specifická "ženská rizika", ale to ještě neznamená, že jsou opravdu tím nejlepším řešením. Vždy je vhodné zvážit, zda nelze dosáhnout lepší pojistné ochrany pomocí standardního produktu. Svoji roli může hrát třeba vysoká variabilita připojištění, nebo vhodnější pojistné limity.

Poměrně rozšířený názor. Vychází z očekávání, že mužům se sazby sníží a tedy se vyplatí stávající pojištění zrušit a nové sjednat. To ovšem neznamená, že lze s novým pojištěním dosáhnout automaticky úspory. Pravděpodobnost, že tomu tak nebude, roste v závislosti na době, která uplynula od sjednání původního pojištění. Parametrem pro výpočet je totiž i tzv. vstupní věk. Čím je vyšší, tím je pojištění dražší. I "bezpohlavní" pojistné tak může být vyšší než to původní. Například u rizika smrti je rozdíl pojistného u třicetiletého a 35letého muže 10 až 15 procent, mezi třicetiletým a čtyřicetiletým kolem 35 procent. Ztráta může být vyšší i o sankce za předčasné ukončení předchozího pojištění, pokud by obsahovalo spořící část.

To je pravda jen částečně. Zatímco u pojistného si ženy opravdu pohorší, u mužů není zatím jasné, jestli si polepší a o kolik. Obvykle se udává, že ženám se sazby zvýší o 40 až 80 procent. To by ovšem znamenalo, že by mužům klesly sazby jen nepatrně. Úplně opačná situace je však v případě pojistného plnění ve formě doživotně vyplácených rent. Doposud při stejném základu dostávaly ženy menší částky než muži. Bylo to dáno vyšším průměrným věkem dožití a tedy nutností rozložit renty do delšího časového období než u mužů. To se nyní změní. Ženám renta vzroste, mužům se sníží.