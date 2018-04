Sjednoťe tým tradicemi, dosáhnete lepších výsledků

Zatímco v některých firmách, v některých kolektivech aktivity napomáhající k upevnění týmového ducha fungují jaksi samy od sebe (členové týmu si jednoduše padli do oka, popřípadě našli společnou aktivitu, např. sport, při které se scházejí), pak v ostatních firmách je na manažerovi daného kolektivu, aby s nějakou scelovací aktivitou přišel sám.

A pokud vám není jedno, jak daný tým funguje jako celek, pak byste se měli zamyslet nad tím, zda skutečně členové vašeho týmu táhnou za „jeden provaz“ a nebo jestli mezi nimi nejsou jedinci, kteří evidentně nezapadají a spíše se starají o vlastní zájmy než o zájmy celého týmu. Může to být čistě jen proto, že má daný člověk nedůvěru ke svým kolegům, a to jen z toho důvodu, že je dostatečně nezná, neví nic o jejich kvalitách a naopak nedostatcích, nevytvořil si k nim žádný kladný vztah (třeba i z důvodu, že k tomu neměl dost času, neboť je v týmu pouze krátkou dobu).

Tato nejednotnost vede pochopitelně k tomu, že výsledky týmu (oddělení, divize, pobočky apod.) nejsou na takové úrovni, na jaké by mohly být, kdyby byl tým konzistentní a mířil ke svému cíli jednotně. Pojďme se podívat jaké možnosti máte k dispozici pro scelení svého týmu.

Využijte příchodu nováčka

Již od prvního momentu, kdy do vašeho týmu přijde nováček, byste se měli zabývat otázkou, jak jej co nejrychleji začlenit, aby brzkým plněním úkolů napomohl týmu k lepším výsledkům, popř. aby svou neznalostí všech podmínek dané pozice a nedostatečnou praxí v rámci ní tým neblokoval. A kromě jeho kvalitního koučování a poskytnutí všech náležitostí, které k dané práci potřebuje, je důležité také to, aby byl týmem přijat, aby se nebál s kolegy komunikovat, aby se nestyděl požádat o radu zkušenějšího kolegu.

Proto je dobré vytvořit k přijmutí nováčka do týmu (ale také k odchodu člena z týmu) určitou tradici. Může jí být například oběd k této příležitosti, večeře, návštěva oblíbené vinárny ve vašem okolí, bowling a nebo jiná sportovní či herní aktivita o níž víte, že ji chovají členové vašeho týmu v oblibě. Tato tradice vám pomůže hned dvakrát. Jednak díky ní snadno představíte nováčka a dáte jemu i jeho týmu možnost, aby se více poznali na nepracovním poli (dobrý drink jim navíc určitě rozváže jazyk a umožní jim bavit se o tématech, ke kterým by se v kanceláři nedostali) a jednak jakákoli příjemná tradice nehledě na příležitost, ke které se váže, je pro scelování týmu důležitá.

A když už je řeč o tradicích, můžeme si nastínit další příležitosti, se kterými mohou být spojené. Třeba si uvědomíte, že některou z nich ve své firmě/týmu aplikujete, aniž byste si uvědomovali, že se jedná o tradici, o tmelící nástroj.

JAK TELEFONOVAT:

nezkažte si pověst JAK TELEFONOVAT:

Narozeniny jsou ideální příležitostí

Velmi vhodným momentem, na který lze tradici aplikovat, jsou narozeniny (popřípadě i svátky) jednotlivých členů týmu. Při této příležitosti si můžete dávat v rámci týmu jednoduchou formou najevo, že si nejste lhostejní. Ohlídejte si data narozenin jednotlivých kolegů (může to za vás udělat i vaše asistentka) a pak hromadně oslavenci pogratulujte, můžete mu koupit dárek, na který se společně složíte. Ovšem oslava kolegových narozenin nemusí končit gratulací na poli kanceláře. Tradici můžete udělat například z toho, že vždycky k podobné příležitosti vyrazíte s celým týmem za zábavou (návrhy viz výše - tradice k přijetí nováčka).

Pokud cítíte, že tomu není tým nakloněn, můžete navrhnout tradici v té podobě, že oslavenec přinese do kanceláře nějaké chlebíčky, zákusky, popřípadě třeba láhev sektu a v průběhu dne se na chvíli odpoutáte od práce, u jídla a pití si popovídáte. Ovšem to doporučuji pořádat vždy ke konci pracovní doby, zvláště, pokud si k chlebíčkům otevřete láhev alkoholu, žádné dramatické pracovní výkony už pak od týmu neočekávejte.

S oslavou i bez oslavy

Jako tradici lze ovšem vnímat i jiné akce v průběhu roku ve firmě. Velice často pořádají společnosti vánoční večírky, nebo narozeninové večírky firmy spojené s rauty, vystoupením hudebních skupin, nebo známých bavičů. Tradicemi mohou být také teambuildingové akce v přírodě (existují firmy, které se na pořádání takových akcí specializují), sportovní víkendy, společné dovolené s rodinami členů týmu.

Možností je celá řada a je pouze na vaší fantazii a na vašem citu odhadnout, jaké aktivity, jaké akce budou vašim kolegům příjemné. V každém případě nemávejte nad tradicemi v týmu rukou. Pár oslav a setkání v průběhu roku mimo budovu firmy vám může udělat medvědí službu. Uvidíte, že tým bude daleko lépe fungovat, pokud se poznají jednotliví členové více osobně, nechají si vzájemně nahlédnout do svého soukromí. Lépe se budou vzájemně chápat, naučí se vzájemně doplňovat, pomáhat si, a to všechno je dobré pro vás a vaši firmu. Pouze jednotný tým vám přinese skutečně dobré pracovní výsledky.