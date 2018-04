Skandál u fondů v USA, zisky ve východní Evropě

Eliot Spitzer, generální prokurátor New Yorku (který již v dubnu donutil největší investiční společnosti z Wall Streetu zaplatit 1,4 mld. dolarů na pokutách a odškodném, více ZDE), oznámil další miliardové škody pro důvěřivé investory. Podle vyšetřování, které zatím trvalo osm měsíců, se dopustily některé investiční společnosti a hedge fondy nepřípustných obchodních praktik, na kterých vydělaly miliony dolarů a připravily podílníky a akcionáře fondů o miliardy. Zatímco dříve se vyšetřovatelé nejvíce věnovali konfliktům zájmů při nabízení a prodávání fondů a neoprávněnou výší poplatků, současné odhalení se týká přímo obchodování s cennými papíry a akciemi fondů.

Spitzer nazval způsob, jakým hedge fondy a společnosti vydělávaly, "sázením na koně, který již vyhrál". O co šlo? Čtyři investiční společnosti a jeden hedge fond se provinily dvěma způsoby. Prvním z nich je tzv. late trading, kdy investiční společnosti dovolily hedge fondu nakupovat akcie fondů až po uzavření trhů. Když např. společnost oznámí po uzavření trhů zisky nad očekáváními analytiků, je pravděpodobné, že následující den její akcie výrazně porostou. Protože však hedge fond mohl nakoupit akcie fondu, který má v portfoliu zmíněnou ziskovou firmu, i několik hodin poté, a to za NAV zjištěnou v okamžiku uzavření trhů, vydělá na růstu akcií i výkonnosti fondu v následujícím dni.

Druhá varianta, tzv. timing, je založena na rozdílných časech uzavírání trhů a na tom, že někdy nemusí cena akcií odpovídat jejich skutečné tržní ceně. Pokud na jednom trhu (USA) budou mít akcie velmi úspěšný den, lze očekávat, že i na trzích, které jsou již uzavřeny (Evropa), budou následující den ceny růst. Rychlými obchody, opět na již uzavřených trzích a cenách, tak lze dosáhnout arbitrážových zisků. Kromě toho investiční společnost vydělává na poplatcích. Např. ve Spitzerově zprávě zmíněný hedge fond zaplatil jedné společnosti za tyto obchody 2,25 mil. USD za rok.

Na těchto obchodech vydělávaly hedge fondy a investiční společnosti, naopak podílníkům a akcionářům se snižoval výnos. Vyšší podíl hotovosti, jež do fondu přitekla nákupem jeho akcií, a která nebyla zainvestována, tak „rozředila“ možný

Další články a informace o podílových fondech naleznete ZDE (rovněž profily více jak 600 fondů)

zisk, podle slov Spitzera v řádu miliard USD. Zatím jsou obviněny čtyři společnosti, Janus Capital Group, Bank of America’s National Funds, Strong Capital Management a Banc One funds a jeden hedge fond – Canary Capital Partners. Canary Capital již přislíbil zaplatit odškodné 30 mil. USD a pokutu 10 mil. USD. (U nás má pouze Janus registrovánu dvacítku fondů.)

To vše se stalo jen pár dnů poté, co americká samoregulující instituce NASD nařídila fondům zaplatit odškodné podílníkům, kterým fondy nepřiznaly slevy na poplatcích, na které měli nárok vzhledem k výši jejich investic. Fondy to bude opět stát miliony, když budou muset zaplatit ještě minimálně 2,5 % ušlého úroku. Jak uvádí Jack Bogle, zakladatel společnosti Vanguard, fondy by se měly opět vrátit ke své úloze správců dlouhodobého majetku investorů, spíše než krátkodobě „ždímat“ maximum na poplatcích.

Výsledky zahraničních fondů za srpen

Můžeme říci, že v srpnu nebyly zahraniční fondy a nic lepší než ty tuzemské. Naopak nejlepší zahraniční fondy byly ty, co se zaměřují právě na středo- a východoevropský region.

Akciové fondy Nejlepší Nejhorší název výkonnost název výkonnost F T JAPAN A ACC EUR 21,99 % Pioneer ITALIAN EQUITY -5,24 % F TECHNOLOGYBXACCEUR 20,49 % Pioneer GLOBAL HEALTHCARE -4,37 % CS EF (LUX) EASTERN EUROPE 17,34 % Pioneer GLOBAL TELECOMS -3,68 % Průměrná srpnová výkonnost zahraničních akciových fondů v srpnu 3,98 %

Zdroj: AKAT ČR, výnos v měně fondu

Ačkoli makroekonomická data nepředstavovala žádné negativní zprávy, americké akcie v srpnu rostly jen nepatrným tempem a i malé zisky byly následně vybírány. Od začátku měsíce převažovaly dobré ukazatele od spotřebitelského sentimentu, po růst HDP. Hodnota růstu HDP za druhé čtvrtletí, zveřejněná na přelomu července a srpna byla 2,4 %, zatímco trh očekával 1,5 %. Na konci měsíce byla revidovaná hodnota ještě o 6 desetin procentního bodu vyšší. Index ISM průmyslu za červenec byl opět nad očekáváním na 51,8. Postupně však spotřebitelský optimismus klesal, na čemž měly vinu např. horší údaje o nezaměstnanosti (nesmíme zapomínat na největší výpadek proudu v historii USA – více jsem o něm psali v TOMTO článku).

Přestože to z tabulky není na první pohled patrné, nejúspěšnější fondy minulého měsíce byly fondy alokující prostředky na evropských rozvíjejících se trzích. První místo patří „japonskému“ fondu, který těží z oživení zájmu o japonské akcie, druhý je fond investující do technologií, které byly v srpnu nejvíce rostoucím sektorem v USA (o čemž svědčí růst kompozitního indexu NASDAQu o 4,35 %). Následují však fondy se zaměřením na východní evropské státy. Úspěšné byly fondy více společností: Credit Suisse, ABN AMRO, KBC nebo Capital Invest, které si všechny připsaly více jak 15 %. Na druhém konci žebříčku skončily fondy zaměřené na Ameriku a západní Evropu, která stále nemá síly na oživení, navíc dále vzrůstá nezaměstnanost (v eurozóně za červen na 8,9 %).

Dluhopisové fondy Nejlepší Nejhorší Název výkonnost Název výkonnost PARVEST MEDIUM TERM EURO BOND 4,78 % Pioneer EURO CORPORATE BOND -5,46 % U.S. DOLLAR SHORT TERM 4,77 % Templeton GLBL BOND BX ACC USD -5,25 % PARVEST EURO BOND 3,60 % Pioneer EURO SHORT-TERM -5,08 % Průměrná srpnová výkonnost zahraničních dluhopisových fondů -0,27 %

Zdroj: AKAT ČR, výnos v měně fondu

Dluhopisové fondy zažily více méně průměrný měsíc, kdy trh dluhopisů rovněž spíše stagnoval. Výnosy dluhopisů sice stále rostou, ale již mírnějším tempem, než v době rychlého růstu akci. Nejlepší byly fondy, které investují do dluhopisů pevně spojenými s vývojem akcií – konvertibilních a tzv. „puttable bonds“. Přední místa opustily fondy high yield dluhopisů, když byly vystřídány zmíněnými fondy, které jsou atraktivnější při růstu akcií, ale rovněž i klasické dluhopisové fondy emitentů s nízkým kreditním rizikem.

Výnos fondů peněžního trhu a smíšených fondů

Fondy peněžního trhu Nejlepší Nejhorší Název výkonnost Název výkonnost PARVEST SHORT TERM STERLING 0,25 % RAIFFEISEN DOLAROVÝ -0,59 % CI EURO CASH - REINVESTIČNÍ 0,23 % KBC MULTI CASH EURO MEDIUM -0,38 % ABN AMRO FUNDS-INT.GROWTH F.CZK 0,22 % KBC MULTI CASH CAD MEDIUM -0,35 % Průměrná srpnová výkonnost zahraničních fondů peněžního trhu 0,11 %

Zdroj: AKAT ČR, výnos v měně fondu

Smíšené fondy Nejlepší Nejhorší název výkonnost název výkonnost T GLBL BAL BX ACC EUR 6,73 PIONEER MIX 1 -5,16 ABN AMRO FUNDS-MODEL FUND 6 5,40 PIONEER MIX 2 -4,53 RAIFFEISEN GLOBÁLNÍ BALANCOV. 4,89 CS PF (LUX) FIXED INC (US$) B -2,47 Průměrná srpnová výkonnost zahraničních smíšených fondů 2,20 %

Zdroj: AKAT ČR, výnos v měně fondu

Výnosy smíšených fondů a fondů peněžního trhu byly pouze redukovaným odrazem výnosů akciových a dluhopisových fondů. Protože dluhopisové fondy byly v srpnu celkem úspěšné, zaznamenaly fondy peněžního trhu velmi dobré výsledky (průměr za fondy v červenci byl pouze 0,03 %). V první desítce fondů se umístnily i fondy denominované v českých korunách, ABN AMRO Interest Growth Fund s 0,22 %, KBC Multicash ČSOB CZK s 0,18 % a ING Český fond peněžního trhu s 0,15 %.

Srpnové novinky

Srpen přinesl pro investory do zahraničních fondů několik zajímavých novinek a zpráv. Jednou z nich je další pokrok při slučování skupiny Pioneer a ŽB Trust, kde bylo oznámeno schválení fúze jak ze strany Pioneeru, tak ze strany Živnobanky, která ŽB Trust vlastní. Transakci musí dále posvětit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a především Komise pro cenné papíry. K racionalizaci nabídky - slučování fondů - dochází u společnosti Parvest (lucemburské fondy francouzské finanční skupiny BNP Paribas). Fúze se týká čtyř dvojic fondů s podobným zaměřením: Parvest North America a Parvest USA Quant, Parvest Japan Equities a Parvest Japan Quant, PARVEST Canadian Dollar Bond a PARVEST US Dollar Bond, Parvest Special Situation a Parvest World.

Z nových fondů nabízených v ČR můžeme jmenovat nový fond ze skupiny Erste Sparinvest. Ta rozšířila nabídku fondů peněžního trhu denominovaných v české koruně o fond ESPA Český korporátní fond peněžního trhu (založen 3.3.2003), který by měl nabízet vyšší výnos než ostatní fondy peněžního trhu, avšak i s vyšší mírou rizika. Fond by měl investovat do dluhopisů světových podniků s vysokým ratingem mezi AAA a BBB podle Standard & Poor’s a měl by se plně zajišťovat proti měnovému riziku.

Fondem měsíce září u ING, což znamená, že do fondu lze investovat bez vstupního poplatku, byl vyhlášen ING EMU Equity.

Myslíte si, že by nad podílovými fondy měly bdít další regulační instituce? Investujete do zahraničních nebo do domácích fondů? Těšíme se na vaše zkušenosti.