Smí lyžařské areály zablokovat přeprodaný skipas? U soudu by nejspíš narazily

Turnikety, které při prvním použití nového skipasu umí nasnímat obličej či siluetu sportovce, pořídila v uplynulých pěti letech většina velkých českých areálů. Už dříve si je pochvalovali například na Klínovci, kde blokovali i 30 lístků denně, premiéru letos mají třeba ve skiareálu Lipno.

„Dřív jsme kontrolovali jen sezonní permanentky na fotku. Nové turnikety však umí odhalit, když na jakýkoli skipas jede někdo jiný než původní držitel, a případně ho zablokovat. Obsluha lyžaře následně vyzve, aby záležitost vysvětlil,“ přiblížil mluvčí areálu Vojen Smíšek.

Od prosince tam turnikety zablokovaly několik desítek jízdenek. „Ve většině případů se však situace vysvětlila, dotyční si permanentku třeba nedopatřením vyměnili s někým v rodině. Reálně jsme odebrali dva skipasy,“ doplnil mluvčí s tím, že vědomé půjčování mezi příbuznými netolerují. „Skipas je vystavován na jednu konkrétní osobu, pro kterou také platí,“ zdůraznil.

S dotazem, kolik skipasů za sezonu obvykle zablokují a odeberou, redakce iDNES.cz kontaktovala i další skiareály. Ve Špindlerově Mlýně i Peci pod Sněžkou údaje poskytnout odmítli.

„Účelem kontrol je především ochrana klientů. Stávalo se, že podvodníci vydávali třeba loňský nebo dvouhodinový skipas za celodenní a pak jsme řešili, že nefunguje. Je to spíš prevence než represe, chceme eliminovat kšeftaře,“ vysvětlil Smíšek.

Nejvyšší soud se postavil na stranu překupníka

Investovat statisíce do speciálních turniketů se velkým střediskům vyplatí. Ještě před jejich instalací někde počítali ztráty z přeprodeje i na desítky tisíc korun za den. Mají ale vůbec právo lidem bránit, aby svůj majetek prodávali? Nejvyšší soud v roce 2006 konstatoval, že přeprodávání protiprávní není.

„V případu ohledně přeprodeje skipasů uvedl, že pokud se jedná o variantu na držitele (jinou než sezonní permanentku, která je obvykle na jméno - pozn. red.), není převod na jinou osobu protiprávní. Legislativa nezakazuje jízdenku někomu předat, aby využil právo z přepravy,“ říká vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Lukáš Zelený.

Ve zmiňovaném případě se soud zastal muže, který ve Špindlerově Mlýně nakoupil od lyžařů končících pobyt 48 pětidenních skipasů. Permanentky už sice byly prošlé, avšak původní majitelé v jednom z pěti dnů na svah nemohli, protože kvůli počasí nejezdily lanovky, a tak jako postižení měli nárok na kompenzaci ve formě jednodenního skipasu zdarma. Překupník jich před odhalením stihl prodat třináct za celkem 6,5 tisíce korun.

Podle Asociace horských středisek ČR tuzemští provozovatelé při zavádění kontrol postupovali v souladu se zákonem o ochranně osobních údajů a dalšími pravidly. Diskuze o jejich oprávněnosti odmítá.

„Pro velké areály je nelegální přeprodej jízdenek téma, kterým se musí zabývat. Jedná se totiž řádově o desítky osob týdně, které nedodržují platné smluvní přepravní podmínky a na rozdíl od drtivé většiny ostatních cestujících neuhradí jízdné v řádné výši,“ sdělil iDNES.cz ředitel organizace Libor Knot s tím, že v alpských zemích je postup běžně používán přes deset let.

Spolu s prvním pípnutím ve speciálním turniketu a vyfocením se jízdenka podle jejich náhledu stává automaticky vázanou na majitele a je tedy v podstatě ekvivalentem sezonní jízdenky pořizované na jméno.

Zneužívají provozovatelé své postavení?

Areály situaci skutečně nejčastěji řeší tak, že zákaz přeprodeje zakotví do svých podmínek konstatováním, že jízdenka je nepřenosná. Podle právníka jsou však formulace často nesmyslné, zákon navíc nepřiměřené podmínky ve smlouvě se spotřebitelem zakazuje.

„Nejvyšší soud se víceméně vyjádřil v tom smyslu, že pokud je v přepravních podmínkách stanovena nepřenositelnost skipasu, rozumí se tím, že na základě jedné jednoho skipasu může lanovku či vlek využívat v tentýž okamžik pouze jeden cestující – lyžař,“ vysvětlil Zelený. Na podobnou praxi lze podle něj také nahlížet i jako na zneužívání postavení provozovatele areálu.

Někde jsou s blokováním skipasů raději opatrní. „Když se budeme na jednom lístku střídat s manželkou, v systému se začne objevovat, že na lístek jezdí dva jiní lidé, avšak pokud by mi ho někdo chtěl zablokovat, není pro to žádná opora,“ připustil ředitel skiareálu v Rokytnici nad Jizerou Vít Pražák.

V jejich areálu podle jeho slov k přeprodeji nedochází. „Blokace je pro nás úplně nejzazší možnost a letos jsme ji využít nemuseli. Pokud lidem nabídnete dostatek produktů, aby si mohli vybrat, co jim vyhovuje, nemají sebemenší důvod lístky přeprodávat,“ doplnil Pražák.

Otázky by definitivně vyjasnilo, kdyby se na justici obrátil někdo, komu byl skipas zneplatněn. Podle Zeleného by soud dotyčnému dal nejspíš za pravdu a skiareály by dost možná musely svůj přístup do budoucna korigovat.

„Vzhledem k tomu, že jedním z úkolů Nejvyššího soudu ČR je sjednocování výkladu práva ze strany soudů, předpokládáme, že by se soud v podobném případě lyžaře s přeprodanou jízdenkou na držitele pravděpodobně zastal,“ uzavřel právník.