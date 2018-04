Silný vítr mu rozbil skleník, pojištění je k ničemu

Letos 8. července nastal problém. „Brzo ráno, asi v pět hodin, mě vzbudil silný vichr, točilo se to tu dokola, ten vítr doslova hučel. Slyšel jsem, jak se stromy ohýbají, bylo to hodně nepříjemné,“ popisuje Miroslav Golasovský. Počkal, až se vítr utiší, a šel se podívat na zahradu, jestli se něco nestalo. A ono se opravdu něco stalo. Na střeše skleníku ležela sousedova trampolína a několik oken na skleníku rozbila.

Trampolínu pan Golasovský vrátil sousedovi. Škodu odhadl na osm tisíc a vyrazil do pojišťovny. Skleník má přece pojištěný. Ale krátce nato přišel z pojišťovny dopis: škodu nezaplatíme.

Pojišťovna: Nebyl to pád předmětu, nebyla to vichřice

V dopise pojišťovna vyjmenovává pojistná rizika, na která se pojištění vztahuje, mimo jiné požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu, vichřice, krupobití, povodeň, pád stromu, stožáru nebo jiných předmětů. „Letadlo v Orlové nespadlo, ale pád jiného předmětu je snad právě ta trampolína, která spadla na můj skleník,“ podivuje se důchodce.

Ale s pádem předmětů to není tak jednoduché. Podle pojistných podmínek totiž předmět musí padat volným pádem. Jak pojišťovna ví, že to tak nebylo, to je záhada. Ale protože je pan Golasovský pojištěn i pro případ vichřice, odvolal se. A znovu neuspěl.

O případ se začali zajímat redaktoři Černých ovcí a v prvé řadě je zajímalo, proč pojišťovna škodu neuhradila. Vysvětlení je jednoduché. Podle České pojišťovny v místě vichřice nebyla. „Podle pojistných podmínek se vichřicí rozumí vítr, který dosahuje rychlosti vyšší než 20,8 m/s. V tomto případě jsme vycházeli z dat Českého hydrometeorologického ústavu a tato data prokázala, že v místě škody nebyla tato rychlost větru naměřena,“ vysvětluje mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Co se týče definice vichřice, v tom má jistě pojišťovna pravdu. Ale jestli vichřice v Orlové byla, nebo ne, to už tak jednoznačné není. Problém je totiž v tom, že v Orlové není meteorologická stanice s měřením větru. Pojišťovna tvrdí, že vycházela z dat ČHMÚ, tak schválně, co se redaktoři dozví na pobočce ČHMÚ v Ostravě.

ČHMÚ: pojišťovny chybně vyhodnocují naše údaje

„Z indicií, z měření okolních meteorologických stanic, ze synoptické situace a ze záznamu pozorovatelů v okolí o výskytu bouřky se dá s velkou pravděpodobností říct, že v Orlové se vichřice vyskytnout mohla,“ říká vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Pavel Lipina. Ke dni 8. 7. 2015 řešili na ČHMÚ v Ostravě několik žádostí pojišťoven o vyjádření k vzniklým škodám. „Česká pojišťovna si ke konkrétnímu datu a místu žádnou zprávu ani žádné posouzení nevyžádala,“ dodává. Tak to je překvapení, pojišťovna přece tvrdí, že vycházela z dat hydrometeorologického ústavu.

„Pokud vím, tak Česká pojišťovna bere od hydrometeorologického ústavu speciální tabulku, kde jsou uváděny různé meteorologické veličiny, ale domnívám se, že tahle tabulka už není dostatečně reprezentativní a na základě této tabulky Česká pojišťovna není schopna rozhodnout, zda na konkrétním místě mohla, nebo nemohla být vichřice. Interpretace pojišťovny podle mého názoru není správná, podle našich odborníků se naopak dá s vysokou pravděpodobností předpokládat, že v Orlové vichřice byla,“ upřesňuje Lipina.

Pan Golasovský může žádat o nové prošetření případu

Ale pojišťovna trvá na svém: vichřice 8. července v Orlové prostě nebyla. A pan Golasovský bohužel na své zahradě měřicí stanici nemá. Ale je zde ještě jedna možnost. „Pojišťovna zapomněla na určitou takovou pomocnou definici pojmu vichřice, a to v případě, že pojištěný prokáže, že v dané oblasti došlo k obdobným škodním událostem s obdobným mechanismem vzniku, pak si myslím, že by skutečně pojišťovna plnit měla,“ doporučuje advokát Jiří Hajduk.

V pojistných podmínkách doslova stojí, že pokud nelze sílu větru změřit, postačí důkaz o obdobně způsobených škodách. „V případě, že není klient s řešením škody spokojen, může pojišťovně doložit další informace, mohou to být fotografie, kamerové záznamy, výpovědi svědků a podobně. A v tom případě pojišťovna skutečně případ znovu prošetří,“ připouští mluvčí České pojišťovny.

Vypadá to, že pan Golasovský žádné důkazy shánět nemusí. Že silný vítr opravdu v regionu řádil a způsobil škody, to ví celá republika. „Nejen samotná bouřka, ale také kroupy a vítr ukončily sérii horkých dnů. Tisíce domácností se ocitly bez elektřiny a některé dokonce bez střech. Kalamitní stav platí pro okresy Šumperk, Jeseník, Ostrava, Karviná a Ústí nad Orlicí,“ informovaly Události České televize 8. 7. 2015. Pokud ani tento důkaz pojišťovna neuzná, nezbude panu Golasovskému nic jiného, než se obrátit na soud.

„Když s vámi pojistnou smlouvu sepisují, naslibují hory doly, ale když dojde ke škodě, hledají jen výmluvy, aby nemuseli platit. Není to fér jednání,“ uzavírá zklamaně svůj příběh Miroslav Golasovský.