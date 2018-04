Škodí láska v práci?

Milostných vztahů v kancelářích, ordinacích, továrnách i prodejnách přibývá. A nejde jenom o dosud spokojené tatínky od rodiny, kteří se chtějí trochu povyrazit. Životní partnery si na pracovišti hledá i spousta mladých a svobodných lidí. Podle průzkumu pro MFDNES by si s kolegou či kolegyní chtělo začít přes 13 procent dotázaných.

O lásku v práci nejvíce stojí vysokoškoláci a odmítají ji hlavně vyučení. Pracovní vzplanutí přiznalo také nejvíce lidí z větších měst (od 50 do 100 tisíc obyvatel). "Jistě není milostný vztah jako milostný vztah," říká psycholog Petr Šmolka, prezident Asociace manželských a rodinných poradců.

"Úplně jiný průběh a také dopad může mít vztah dvou mladých a navíc ještě nezadaných kolegů. A jiné je mimomanželské pracovní skotačení jinak celkem spokojeně ženatého muže." Právě poměr s kolegyní přiznalo přes 16 procent dotázaných mužů. Nejčastěji zažili lásku mezi pracovními stoly lidé mezi 45 až 59 lety s příjmem od 24 do 30 tisíc korun. Nejlépe se sexudaří ve velkých firmách nad 250 zaměstnanců.



V ětší výkonnost? Těžko

Ti, kteří by chtěli mít poměr v práci, což je podle průzkumu 13,4 procenta dotázaných, budou jistě tvrdit, že podobné vztahy zvyšují chuť do práce. Je jen otázkou, jakým aktivitám se partneři v hodinách pracovních i přesčasových skutečně věnují. Navíc je zde silná vzájemná provázanost osobního a pracovního světa, které se mohou ovlivňovat i negativně. Milostné vztahy v práci komplikují i pozice mezi ostatními kolegy.

"Partnerská nebo milenecká dvojice vytváří na pracovišti představu jakéhosi automatického společenství. Zatímco ostatní jsou mezi kolegy většinou každý sám za sebe, ti dva tu jsou zároveň tak trochu i jeden za druhého," vysvětluje Petr Šmolka. "Problém může mít i sama partnerská dvojice." Například tam, kde se jeden z nich stane terčem kritiky, dokonce i oprávněné. Pak má pocit, že by se jej ten druhý měl přiměřeně zastat. Podobný vztah však může mít na pracovní výkonnost skutečně i pozitivní dopad. Někdy právě proto, že si jsme vědomi, jak nás okolí hodnotí, jak čeká na naše chyby a jak by je přičítalo našemu vztahu.



J ak to zvládnout





Co dělat, aby vám vedoucí přidal? Čekat v koutě nebo vyrazit ke zteči?

Více ZDE.

Č

nevadí mi 40,3 %

mohou komplikovat soužití kolektivu 28,4 %

pro mě nepřijatelné 25,8 %

pomáhají k lepším výkonům 5,4 %

Skutečný partnerský vztah není dobře před kolegy příliš dlouho tajit. "Také není vhodné dávat naše milostné vzplanutí okázale najevo. Pro vztahy mimomanželské by mělo platit ono známé - co je v domě, není pro mě," radí psycholog Petr Šmolka. Velice obtížné, právě z důvodu neustálého kontaktu kolegů, je i ukončení pracovního románku, vztahu či flirtu. "Hrozí opakované návraty a často skutečně nezbývá než sáhnout k radikálnější změně včetně změny pracoviště," dodává Šmolka.

M ěl/a jste někdy poměr s kolegou/kolegyní?

Ne 75,5 %

Ano 13,7 %

Odmítl/ a odpovědět 13,7 %

Lhát v životopise se nevyplácí.

Více ZDE . C htěl/ a byste mít poměr s kolegou/kolegyní?

Ne 71,7 %

Ano 13,4 %

Odmítl/ a odpovědět 14,9 %

Pramen: Výzkum CS&C





Co si myslíte vy o vztazích na pracovišti? Máte s nimi spíše pozitivní, nebo negativní zkušenost? Podělte se s námi o své názory!