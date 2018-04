ŠkoFIN nabízí financování s nulovou akontací

K lady:

· zájemce si může pořídit na leasing nebo na úvěr jakýkoliv model Škoda Fabia a Octavia s nulovou platbou předem

· jestliže vůz kupuje podnikatel, může využít možnost odpočtu DPH na vozy Škoda Fabia Combi N1 nebo Škoda Octavia Combi N1.

· u vozu Octavia Combi N1 získává podnikatel navíc jako bonus zdarma potřebnou dělící přepážku

· součásti akce je také kompletní pojištění (havarijní pojištění a povinné ručení) započítané do splátek

· zájemce má i možnost volby dalších pojistných produktů (například pojištění čelního skla, zavazadel či cestujících osob)

· doba splácení leasingu i úvěru může být od 3 do 6 let

· zůstatkovou hodnotu lze volit v rozmezí od 119 korun až po 14 % ceny vozu

Z ápory:

· nabídka je omezena pouze na výše jmenované typy automobilů

· zvýhodněné pojištění jedině od České pojišťovny