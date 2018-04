Škola bez stresu a poznámek?

Kdo nahání strach druhým, často skrývá vlastní strach. I pedagogové mají strach z vlastní nedokonalosti, neschopnosti sebrat v sobě tvůrčí sílu a vydobýt si důvěru mezi žáky a studenty. Maskují je přísností a pedantstvím. Jak se však přiblížit k einsteinovskému krédu? Ti osvícenější učitelé už nastoupili do vlaku s nákladem Bílé knihy a moderních metod učení. Těm nerozhodným vlak ještě neujel. Změny ve vzdělávání a tlak aktivnějších kolegů je vybízejí k činu.Jednou z cest reforem českého školství je celostátní vzdělávací projekt "Dokážu to?". Pět let už ukazuje cesty, jak učit efektivně, zábavně a bez stresu, jak rozumně vyvažovat encyklopedické znalosti a osobnostní rozvoj žáků. Vytváří ze školy společenství aktivních lidí a pomáhá učitelům znovu nabýt uznávané společenské postavení, snaží se reprezentovat Bílou knihu v praxi. Páteří projektu jsou kurzy osobnostní a sociální výchovy, založené na interaktivních metodách. "Přinášejí pedagogům dovednosti, jak lépe komunikovat s žáky na partnerské úrovni bez ztráty přirozené autority," vysvětluje hlavní koordinátor projektu Milan Kotík. "Základem těchto schopností je vlastní prožitek, na jehož základě učitelé následně dokážou svým žákům co nejlépe předat poznatky, s nimiž se seznámili v praktických skupinových trénincích." Od roku 1998 se projektu zúčastnilo téměř 3000 pedagogů.Do kurzů se prostřednictvím regionálních center nebo webové stránky mohou přihlásit učitelé, ředitelé škol, zástupci volnočasových aktivit a vychovatelé. Kurzy probíhají formou víkendových pobytových akcí v nadstandardně vybavených školicích zařízeních. Účastníci hradí 5-20% celkových nákladů na kurz a získávají absolventskou kvalifikaci v akreditovaném programu. Projekt myslí i na vedení škol. Kurzy Trvalá obnova školy systematicky pomáhají managementu škol s koncepční přeměnou jejich organizace, tvorbou školních týmů a se spoluprací s rodiči. "Většina učitelů byla zvyklá, že měli vždy pravdu, a názory žáků nebrali v úvahu. Kurzy Trvalá obnova školy nám otevřely oči. Výrazně se zlepšila komunikace pedagogů s žáky a od toho se odvíjí lepší atmosféra ve škole," potvrzuje Jaromír Hloušek, ředitel Základní školy v Hodslavicích. "Kromě zavedených témat, jako je týmová spolupráce, rodina a škola či zdravý životní styl dětí, komunitní projekty pro volný čas či metodické kabinety, jsou novinkou letošního projektu doplňková témata: stres a jeho zvládání, spolupracující sborovna, lektorské dovednosti a neverbální komunikace atd.," dokládá Petr Vinš z týmu organizátorů. "Odborní lektoři budou letos například vyučovat pracovní týmy učitelů strategiím a technikám zvládání stresu ve škole. Na těchto tématech spolupracujeme s Univerzitou Palackého v Olomouci, Nadací Naše dítě a Nadací Dětské srdce."Absolventi kurzů z řad pedagogů potvrzují, že projekt výrazně ovlivňuje atmosféru na školách. "Oceňují, že projekt pomáhá řešit nejpalčivější problémy dnešních dospívajících, jako je nekritická závislost na partě, neschopnost komunikovat s vrstevníky, osamělost nebo neschopnost odolávat alkoholu, kouření a drogám," uvádí Petr Vinš. Josef Valenta z katedry pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dodává: "V době dynamických změn je jednou z nejdůležitějších jistot, k nimž se člověk může dopracovat, jistota vnitřní. Osobnostní a sociální výchova, orientovaná na současnost i na budoucnost, nás těmto jistotám učí a ukazuje cesty, jak prožít spokojený život."Karlovy Vary, Plzeň,Zlín, Ústí nad Labem, Kladno, Praha, Příbram, Tábor, Brno, Olomouc, Liberec, Nymburk, Náchod, Jihlava, Hodonín, Nový Jičín, Šumperk.* Pro ředitele, kteří chápou novou roli školy.* Pro rodiče, aby se jejich děti těšily do školy.* Pro děti, které budou vyrůstat jako vzdělaní Evropané.Sloup v Čechách 19.-21. 4.Dlouhý u Chotěboře 15.-17. 3.