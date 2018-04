Komentář: Donald na tahu, proč akcie v USA nepadají jak střelená husa

Aleš Tůma, investiční analytik Partners: Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor mezinárodní obchod a specializaci peněžní ekonomie a bankovnictví. V médiích často komentuje vývoj na finančních trzích, makroekonomickou situaci, investiční trendy nebo výsledky podílových fondů.

Za necelé dva měsíce Američané rozhodnou, kdo bude další čtyři roky nejmocnějším mužem nebo ženou planety. Co na to finanční trhy?

Letošní volby jsou zajímavé hlavně díky kandidatuře Donalda Trumpa. Ten pro ostré slovo nejde daleko a tváří se, že na rozdíl od zprofanovaných tradičních politiků povede USA k úspěchu. Prostě bude řídit stát jako firmu.

Trumpovy zahraničně-politické přešlapy nechme stranou, ale i jeho představy o hospodářské politice někdy připomínají představy desetiletého dítěte o řízení továrny na čokoládu. Jak je možné, že akciové trhy tváří v tvář možnosti, že jaderný kufřík dostane do ruky velkohubý šoumen, ještě nepadají volným pádem?

Možnost 1 Trhům je jedno, kdo je prezident

Podle Stopařova průvodce po Galaxii je prezident jen figurka, která má odvést pozornost od toho, kdo skutečně drží moc. Ale netřeba uchylovat se k teoriím ze sci-fi. USA prošly řadou krizí a vzestupů pod prezidenty obou stran. I když prezident ekonomiku ovlivňuje, není na to sám. Dopad jeho rozhodnutí navíc není přímočarý ani okamžitý. Trhy tedy letošní volby nejspíš přejdou bez výraznějších výkyvů.

Možnost 2 Trhy se mýlí a podceňují Trumpa

Letos už voliči finančním trhům jedno překvapení přichystali, a to ve Velké Británii rozhodnutím o vystoupení z EU. Je tu ale podstatný rozdíl – průzkumy o brexitu byly do poslední chvíle těsné. Trump naproti tomu v posledních týdnech začal výrazně ztrácet. Trhy nejsou neomylné, ale momentálně jednoduše věří Clintonové. Ano, posílají jí i vcelku štědré příspěvky na kampaň, takže její rétorika proti Wall Street je poněkud pokrytecká... ale to není předmětem tohoto komentáře.

Možnost 3 Trump vyhraje, ale sliby zahodí

Tato možnost je pravděpodobnější než první dvě. Ostatně, kdyby zahazování předvolebních slibů byla olympijská disciplína, politici by pravidelně trhali rekordy. Extravagantní miliardář slibuje výrazné snížení daní, což je velmi sympatický slib.

Problém je, že zároveň slibuje opatření vedoucí k vyšším výdajům. Ať už jde o relativně rozumnou infrastrukturu nebo šílený nápad zazdít celou hranici s Mexikem. Podle některých odhadů by dokonce Trump zemi zadlužil více než Hillary. Kdyby chtěl dostát image rozpočtově ukázněného prezidenta, musel by zkrátka některé sliby přehodnotit.

V kampani mu ještě výroky o tom, že dluhy se případně nemusí platit, prošly. V realitě by se taková prohlášení mohla prodražit. Trhy jsou na podobné hrozby citlivé a na nových dluhopisech by vyžadovaly vyšší sazby.

Možnost 4 Trump vyhraje a pozvedne Ameriku do výšin

Tato možnost je nejméně pravděpodobná. Trumpovy návrhy v oblasti ekonomiky a financí jsou totiž často střelbou do vlastní nohy.

Ekonomiku vnímá v podstatě jako hru s nulovým součtem. Na jedné straně jsou vítězové, na druhé poražení. Mezinárodní obchod nevede k tomu, že obě strany jsou na tom lépe, ale pouze krade pracovní místa, a proti tomu je nutné zakročit. S podobnými názory ekonomové bojují už staletí, takže u Trumpa (ani u Hillary) nejde o nic nového. V poslední době bohužel boj prohrávají.

„Pravicový“ kandidát tak chce buď zrušit, nebo nechat přepracovat mezinárodní dohody včetně zóny volného obchodu s Mexikem. Argumentuje, že USA mají deficit v obchodu se zbožím. To je ale v dnešním propojeném světě přinejmenším zavádějící číslo. Dovoz zboží jednoduše znamená, že ho někdo jiný dokáže vyrobit efektivněji. Důkazem síly americké ekonomiky není to, jestli vyváží pračky, televize či traktory, ale jestli ostatní země dovážejí její kapitál a know-how.

Trump má pravdu v kritice přebujelé byrokracie a regulace. Ekonomika méně sešněrovaná absurdními pravidly by skutečně prospěla nejen USA, ale celému světu. Pokud ovšem cenou za to bude návrat k obchodním sporům a celním válkám, bude to posun z bláta do louže.

To neznamená, že Hillary Clintonová neprosazuje škodlivá opatření. Znamená to jen, že Trumpovo vítězství by investoři opravdu nemohli považovat za dobrou zprávu.