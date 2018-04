Škola investora: Čtyři argumenty, proč neobchodovat na vlastní pěst

Když už investoři odhodí počáteční strach, pustí se někdy do opačného extrému – do různých spekulativních obchodů. Proč je lepší svěřit raději svoje peníze profesionálnímu správci?

1. Neinvestujte podle reklamy

Za prvé, je poměrně nepravděpodobné, že se vám podaří překonat trh. Větší hráči před vámi mají informační náskok. O nástrahách investiční psychologie nemluvě. Ale i pokud máte nervy ze železa a navrch nadprůměrné znalosti v oboru analýz cenných papírů, je tu ještě jeden problém. Totiž že čas jsou peníze.

Dejme tomu, že chcete jednorázově zainvestovat například 250 tisíc korun. Chcete vybrat deset akcií firem, kterým věříte.

Pokud nechcete pouze náhodně střílet na terč, měli byste každou důkladně zanalyzovat. Je chyba kupovat akcii (či jiný cenný papír) jen na základě toho, že firmu znáte z reklamy nebo se vám líbí její služby. Zajímavá firma ještě nutně není zajímavá investice. Měli byste tedy vědět, jak hospodaří, jaké má vyhlídky do budoucna a co dělá konkurence. Prostudovat účetní výkazy je ve skutečnosti naprosté minimum.

2. Kokain miliardáře nedělá

Nenechte se zmýlit hollywoodskými trháky. Úspěšného investora nedělá kokain, který ho nakopne jet na plný plyn, zvládnout stres a bez potíží zneužít neveřejné informace. Za úspěchem legend jako je Warren Buffett jsou právě stovky a tisíce hodin strávené nad firemním účetnictvím.

Dejme tomu, že jste ještě efektivnější čtenář než Buffett a studium jedné firmy zabere jedno odpoledne. Pro deset firem to znamená 40 hodin práce. A to opakovaně, protože vyhlídky každé firmy se rok od roku mění.

Kolik vás tento čas bude stát? Dejme tomu, že vyděláváte v ČR nadprůměrnou mzdu, například 200 korun čistého na hodinu. Jak si ceníte volného času je otázka, ale pro naše účely považujme 200 korun za vaše náklady obětované příležitosti. Kdybyste se nezabývali investicí, mohli byste vydělat nejméně tolik vlastním podnikáním nebo třeba psaním článků do odborného časopisu ve vašem oboru.

Těch 40 hodin vás tedy bude stát 8 000 korun. To sice nevypadá jako velká částka, ale snadno zjistíme, že v poměru k vaší investici to jsou 3,2 %.

3. Svěřte se raději fondu

Deset akcií je ve skutečnosti extrémní hodnota, skutečně diverzifikované portfolio by jich mělo víc. I při větší částce investice by vás tak čas strávený analýzami stál víc, než kolik zaplatíte na poplatku podílovému či jinému fondu. A to jsme ještě zanedbali transakční náklady spojené s obchodováním, které při malých objemech také nejsou zrovna malé.

Jistě, můžete využít rady makléře či privátního poradce. I tady je ale pravděpodobně lepší zvolit fond než spoléhat se na „horké tipy“.

Můžete namítnout, že budete uplatňovat strategii „kup a drž“ – vyberete si několik dobrých firem a pak už jen budete inkasovat dividendy. Jenže pokud se při výběru netrefíte, může vám uniknout podstatná část výnosů trhu.

Část firem dosáhne hvězdných úspěchů a jejich akcie se zhodnotí mnohonásobně, daleko větší část nakonec zkrachuje. Odhalit dopředu ty úspěšné je velice těžké. Pokud neoplýváte opravdu mimořádnou sebedůvěrou, mnohem lepší řešení je koupit si portfolio diverzifikované mezi mnoho různých firem.

4. Deriváty nechte chemikům

Akcie stejně stojí za starou belu, namítnete. Opravdoví borci obchodují s měnami. Další populární představa. Základní problém je stejný: musíte překonat tisíce daleko sofistikovanějších investorů.

Jenže statistiky ze západních trhů poměrně přesvědčivě dokládají, že naprostá většina drobných investorů na „forexu“ prodělá kalhoty. Jsou jednoduše potravou pro větší hráče a především pro makléřské firmy.

Recept pro drobné investory je tedy poměrně jednoduchý: na cokoliv, co zahrnuje měny, komodity, futures, opce či další deriváty, jednoduše zapomeňte.

Možná vám investování na vlastní pěst přináší intelektuální uspokojení či dokonce adrenalin podobně jako sportovní závod. Potom směle do toho, určitě jde o velmi poučnou aktivitu pro všechny studenty financí i ostatní nadšence. Raději si to ale nejdříve důkladně vyzkoušejte s virtuálními penězi.