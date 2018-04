Škola investora: jak vyzrát na riziko, radí investiční analytik Tůma

Otevřu si účet u makléřské firmy, obejdu příživníky z bank a fondů a zbohatnu na burze. To je oblíbená a lákavá...

Chcete zhodnotit peníze a uvažujete o investování? Možná byste měli přestat. Zní to jako poněkud bizarní rada. Ale než...

Stále více lidí ukládá peníze do zlata. Kupují investiční zlato nebo šperky. Podle finančníků i odborníků z oboru je to...

Škola investora: pět otázek než začnete investovat

„Tady to máte a něco s tím udělejte, ať to vydělává.“ To je asi nejhorší možné zadání, které můžete dát bankéři či...