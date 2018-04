Škola investora: Co dělat, když naletíte. Karate drobného investora

Na úvod jedno suché konstatování: ani sebepoctivější poradce nezaručí, že za žádných okolností neproděláte. Příklad – pro mladého střadatele, který má desítky let do penze, dává obvykle smysl zvolit v doplňkovém penzijním spoření dynamický nebo alespoň vyvážený fond. Jednou za pár let bude roční výpis v červených číslech, přesto to neznamená, že vám poradce poradil špatně.

Na druhou stranu existují případy, kdy je ztráta způsobená neodborností nebo zlou vůlí. Například pokud zprostředkovatel s vidinou dobrého obchodu zamlčel skutečná rizika investice a prezentoval vám rizikový dluhopis výrazně zadlužené firmy či exoticky zaměřený fond jako absolutně bezpečné krátkodobé spoření. Co dělat potom?

1. krok Podejte reklamaci

Každá alespoň trochu solidní finanční firma má oddělení, které řeší stížnosti klientů. První krok je tedy podat písemnou stížnost, ve které popíšete, co se stalo a co požadujete. Solidní firma uzná, že její zástupce mohl udělat chybu a případ seriózně posoudí. Méně solidní společnost reklamaci smete ze stolu pár nic neříkajícími frázemi, ale než zapojíte těžší kalibr, musíte zkrátka vyzkoušet vše.

2. krok Informujte ČNB

Nad všemi poskytovateli investičních služeb v ČR dohlíží Česká národní banka. Pokud vás tedy někdo poškodí, můžete snadno prostřednictvím webového formuláře podat podnět k prošetření (nebo jen položit dotaz). Formulář pro podání podnětu najdete zde.

Je třeba dodat, že ČNB vám peníze z nevydařené investice nevrátí. Regulátor nerozsuzuje jednotlivé sporné případy a s žádostí o náhradu škody vás odkáže na soukromoprávní spor. Proč se tedy zdržovat s „bonzováním“? Jednoduše proto, že pokud v revíru řádí škodná, měl by o tom hajný vědět. Čím později se to dozví, tím víc obětí stihne škodná oškubat. V mnoha případech sice trvá léta, než ČNB skutečně zakročí, ale vyšší počet stížností třeba přitáhne její pozornost dříve.

3. krok Obraťte se na Finančního arbitra

Prostřednictvím úřadu Finančního arbitra je možné domoci se i náhrady škody. Má to ale jeden háček - jeho pravomoci se v oblasti investic vztahují jen na kolektivní investování, tedy na podílové fondy. Pokud tedy budete reklamovat například příliš časté obchody (tzv. čeření portfolia) ze strany makléřské firmy, konstatuje arbitr jen to, že mu tento spor nepřísluší řešit. Pokud se vaše situace týká fondů, prostudujte průvodce podáním na webových stránkách arbitra zde.

Kromě čistých investic ale do působnosti arbitra spadá i aktuálně diskutované téma nevhodně nastavených investičních pojistek.

4. krok Najděte si právníka

Poslední možnost je žalovat zprostředkovatele investice o náhradu škody. To naráží na dva problémy – za prvé, ne všichni advokáti jsou specialisté na finanční trhy, a ti dobří jsou drazí. Druhý problém je zjevný – spor bude dlouhý a s nejistým výsledkem.

To naprostou většinu drobných investorů odradí. Ale ještě než hodíte flintu do žita, zkuste prohledat internetové diskuze. V některých kauzách jsou poškozených klientů desítky či stovky a vyplatilo by se jim spojit síly. Ale i pokud jste sami, zkuste alespoň zformulovat „zlý“ dopis. Samotná hrozba právních tahanic může někdy zprostředkovatele přimět uznat reklamaci, kterou předtím smetl ze stolu.

5. krok Nespoléhejte na zázrak

Pokud vás nějaký finanční břídil uvrtá do investice, která skončí katastrofou, nečekejte, až budete zpátky na svém. To je velmi častý přístup – dokud investici neprodáte, ztráta je „papírová“ a tudíž méně bolí.

Příklad? Někdy před deseti lety prodávali mnozí „poradci“ akcie společnosti Immofinanz, málem jako by šlo o superbezpečnou investici do nemovitostí. V krizi tato realitní firma spadla z maxima o více než 90 procent, aktuálně je stále desítky procent v mínusu. Někteří klienti přesto dosud čekají, až budou na svém. Pokud by se to mělo stát, musela by akcie růst o stovky procent. Klienti by tam tedy měli poslat ještě další peníze a akcie přikoupit, protože by šlo o skvělou příležitost – zjevný paradox.

Nejlepší je prevence

Ve skutečnosti je potřeba se pokud možno objektivně zamyslet, jestli s novými informacemi investice stále dává smysl. Někdy dává smysl realizovat ztrátu a jít dál.

Předchozí odstavce nevyzněly moc optimisticky. Dokazují ale jediné: nejlepší způsob řešení průšvihů v investování je prevence. Základem tedy je správně nastavit investiční portfolio tak, abyste mohli klidně spát.

Znamená to obrátit se na investičního poradce, který vám poradí konkrétní portfolio a ručí za jeho vhodnost vzhledem k vašim cílům a potřebám. Vyhněte se pouhému zprostředkování, kdy poradce za výběr neručí a tváří se jako pouhý prostředník mezi klientem a investiční společností.