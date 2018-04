Jaké investice se mohou vymstít, když neznáte pasti, radí analytik

Investice bez obav Rady našich odborníků, kolik a kde investovat najdete zde.

Při rozhodování, jak zhodnotit volné finanční prostředky, je dobré řídit se základním pravidlem: pokud jste investiční začátečník, začněte na sobě pracovat. Předpokladem úspěšného investování je totiž znalost daného trhu a dlouhodobé zkušenosti. Když se setkáte s nabídkami, které inzerují vysoké, snadné a rychlé zisky, vždy zbystřete pozornost. Pokud vám někdo slibuje, že na velké peníze dosáhne s vynaložením minimálního úsilí v podstatě každý, aniž by měl patřičné zkušenosti, je to značně podezřelé.

Které rizikové obchody a investice se mohou drobným investorům bez patřičných zkušeností vymstít?

1. Netradiční investice

Umění, sběratelské předměty nebo třeba víno mohou posloužit jako netradiční, ale efektivní druh investice, který vložené prostředky několikanásobně zhodnotí. Ale pokud nejste odborníky v těchto úzce vymezených oborech nebo s odborníky nespolupracujete, snadno se může koupě vymstít. Nemusíte si pořídit vyloženě padělek, ale například investujete do něčeho, co se jen veze na momentální vlně popularity a v budoucnu se bude obtížně prodávat. Laik to rozpozná velmi těžce.

Než sbírat zkušenosti metodou pokus-omyl, je lepší se teoreticky vzdělávat nebo se obrátit se na někoho zkušenějšího, kdo v investorských začátcích poradí. Investování volných prostředků zde má smysl, ale je nutné to dělat po zralé úvaze, se znalostí rizik a zdravým odhadem možných zisků.

2. Nemovitosti

Současné nízké a relativně dostupné úrokové sazby hypoték lákají koupit například menší byt a pronajímat ho. Je to poměrně běžný způsob, jak zhodnocovat své peníze. Abyste byli dlouhodobě úspěšní, má to však několik podmínek, které je potřeba vždy brát do úvahy. Byt musí být například vždy v lokalitě, která bude pro nájemníky i v budoucnu atraktivní. Počítat je nutné i s náklady, které budou spojené s provozem a údržbou nemovitosti. Počítat se musí rovněž s komplikacemi při hledání slušných a platících nájemníků.

Pokud nebudete k těmto podmínkám přihlížet, risk je značný. Může se totiž stát, že skončíte s prázdným bytem a hypotékou na krku, kterou budete muset splácet, aniž byste si přivydělali.

3. Obchodování cizích měn

Investování do cizích měn a obchodování s nimi (tzv. forex) se v posledních letech stalo obzvlášť na internetu značně propagovaným druhem přivýdělku. Zní to snadně: stačí si založit účet u některé ze společností už od 500 korun základního vkladu a k uzavření obchodu stačí pár kliknutí myši. Nedílnou součástí reklam, jak vydělat obchodováním s cizími měnami, jsou zpravidla příběhy „obyčejných“ lidí, kteří si takto vydělávají i stovky eur denně. Jejich věrohodnost se však dá jen stěží ověřit.

Bez dostatečných analytických pokladů, znalosti trhu, disciplíny a psychické odolnosti je forexový trh pro nováčky spíše jen moře plné žraloků, kteří čekají na jejich peníze. To je důvod, proč se některé společnosti zaměřují na nábor nezkušených klientů. Nováčci si totiž často neuvědomují, že jejich protihráčem je právě ta firma, která je láká založit si u ní obchodní účet. V zájmu takových firem je vydělávat a vydělávají, když dramaticky moc nevydělávají klienti.

Na forexu se dají vydělat velké peníze, ale i profesionálové jsou v tomto směru opatrní. Ze statistik vyplývá, že 90 procent obchodníků zde skončí s neúspěchem.

4. Binární opce

Další častá varianta „snadného obchodování pro každého“ jsou tzv. binární opce. I tady někdy až úsměvné reklamy popisují příběhy zázračného zbohatnutí. Jde v podstatě o vysoce spekulativní druh sázek na to, zda určitý kurz (typicky cenného papíru či měny) poroste, nebo bude klesat. Investor například vsadí 10 dolarů na to, že za následujících 10 minut kurz zvolené akcie stoupne. Výhra, tzv. payout může být systémově nastavena například na 80 procent vkladu. V případě, že investor se svou sázkou uspěje, dostane vyplaceno 18 dolarů (100 procent původního vkladu + 80 procent jeho hodnoty jako výhru). Když sázku netrefí, přichází o celý vklad.

Některé ze společností se snaží vytvořit iluzi, že i bez zkušeností lze na binárních opcích v podstatě nahodile vydělávat. Ale takový druh investování (či spíše sázení) už z nastavení celého systému vede k tomu, že v dlouhodobém horizontu vyhrává společnost, která investice zprostředkovává, a chce vylákat od důvěřivců peníze. Podobně jako kasino.

5. Davové chování

Ve chvíli, kdy kurzy některých akcií či komodit výrazně rostou a mluví se o jejich rekordních hodnotách, začínají zprávy pronikat i do sdělovacích prostředků. Nezkušené investory může v tu chvíli napadnout úvaha ve smyslu: „Když už vydělalo tolik lidí, měl bych nakoupit také.“ Ale to bývá kámen úrazu. Zpravidla totiž dojde k opaku.

V takovou chvíli totiž bývají ceny již na svém vrcholu a s vysokou pravděpodobností se dá očekávat jejich následný pokles, když začnou velcí hráči na trhu dané akcie či komodity prodávat. Drobní investoři by v tomto případě rozhodně neměli podléhat davovému chování.

6. Drahé kovy

Investiční stálicí jsou zlaté či stříbrné slitky a mince. Jsou dostupné a zájem o ně mezi Čechy roste. Ale i zde je potřeba si dávat pozor a mít určité znalosti.

Rozhodně je nutné ověřit, od koho člověk slitek nebo minci kupuje. Obchodník by měl být zapsaný v obchodním rejstříku i jako plátce DPH, mít za sebou delší obchodní historii a dodávat zboží s mezinárodně uznávaným certifikátem. Anonymním internetovým aukcím je proto lepší se vyhnout. V opačném případě totiž můžete skončit se slitkem nebo mincí, které jsou poškozené, mají nižší než uváděnou hodnotu nebo se je to dokonce o padělek. Takové slitky lze pak prodat jen obtížně. Úskalím z hlediska pozdějšího prodeje může být i hmotnost slitku. Investici je proto vhodnější rozdělit do většího počtu lehčích slitků, které lze snáze prodat i jednotlivě.

Velcí obchodníci slibují, že slitky vykoupí, ale majitel musí počítat s tím, že ceny jsou nastaveny tak, že na nich tyto společnosti vydělávají. Kdyby chtěl investor koupený slitek obratem prodat, může ztratit i třetinovou hodnotu investice.