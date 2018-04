Rady odborníka, jak při hledání nové práce neohrozit současné místo

Buďte připraveni na obě možnosti: že nemusíte najít novou zajímavou práci anebo naopak, že dostanete vysněnou nabídku a budete řešit, jakým způsobem co nejrychleji a v klidu opustit současného zaměstnavatele.

Nemějte přehnané požadavky

Na začátku si ujasněte, zda opravdu hledáte nové místo, či jen monitorujete trh práce, protože vás naštval šéf, nebo vás čeká roční hodnotící pohovor a chcete si jen ověřit zájem o vaše zkušenosti. Vybírejte dobře a zvažte i formu komunikace – budete odpovídat na inzerci, oslovíte známé nebo přímo vybrané firmy, upravíte si profil na sociální síti LinkedIn?

Mějte realistické požadavky na mzdu. Optimální je chtít 10 až 15procentní zvýšení oproti stávající odměně. A nepředpokládejte, že se vaše ohodnocení zvedne například o 50 procent jen proto, že jste byli osloveni přímo. Řekněte si o zpětnou vazbu z pohovorů, abyste zjistili, kde se můžete zlepšovat. Připravte se na to, že tomu budete muset věnovat čas navíc a někdy i během pracovní doby (například si budete muset vzít dovolenou na pohovor).

Neměli byste však polevovat v dosavadním pracovním úsilí. Okolí na to může citlivě reagovat a zbytečně upoutáte pozornost. Nekomentujte před kolegy a vedením neúspěchy nebo problémy u stávajícího zaměstnavatele slovy "Už mě to fakt nebaví" nebo "Něco si najdu a půjdu". Mohlo by se to obrátit proti vám.

Řekněte to na rovinu

A co když se váš nadřízený dozví, že si hledáte nové místo? Nelžete. Promluvte si s ním o tom mezi čtyřma očima a stručně mu sdělte důvody, které vás vedou ke změně. Tento rozhovor může pomoci oběma stranám a zajímavá pracovní nabídka nebo zvýšení platu vás od současného zaměstnavatele může jen příjemně překvapit. V případě, že to nadřízený nepochopí, budete vědět, že jste se rozhodli správně.

Nezapomeňte na profesionální přístup, a pokud dostanete vysněnou pracovní nabídku od nového zaměstnavatele, domluvte se na datu odchodu z firmy a řádném předání své práce i rozpracovaných projektů.

Zaměstnavatelé, nenechte se zaskočit...

Pro zaměstnavatele platí stejná pravidla. Když se jako šéf dozvíte, že si váš podřízený hledá jiné místo, pobavte se s ním o důvodech, proč chce firmu opustit.

Zamyslete se předtím, jak tohoto zaměstnance vnímáte, zda je pro podnik důležitý (získává zakázky nebo naopak šetří náklady) a vyplatí se ho motivovat, aby zůstal, nebo mu naopak umožníte rychlý odchod a budete hledat náhradu. Buďte připraveni na obě varianty a nenechte se zaskočit.

... a buďte diskrétní

Organizujete-li výběrové řízení a máte oslovené kandidáty, kteří mají práci, zachovávejte maximální diskrétnost a zabraňte úniku informací. Zajistěte setkání na neutrální půdě – například v kanceláři personální agentury, když nechcete, aby se ve firmě vědělo, že oslovujete lidi od konkurence.

U pohovorů nechte dostatečný časový prostor, aby se kandidáti nepotkali a nepromluvili spolu na recepci, zvláště u pozic z oboru, který je specifický a konkurenti se mohou znát. Je neprofesionální a netaktní dopustit, aby se setkali nadřízený a podřízený nebo kolegové z jedné firmy na pracovním pohovoru u konkurence.