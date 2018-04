Novému kolegovi se věnujte. Aby vám neutekl

Onboarding je velmi důležitou součástí personalistické práce. Pro některé firmy to může být novinka, protože uvádění pracovníků do jejich nové činnosti pro ně znamená jen formalitu. Někteří manažeři to berou jako něco, co se musí udělat, a nevidí v tom žádný smysl.

Pokud však adaptační proces podcení, nezvládnou a nevyhradí si na nového kolegu dostatek času, může dojít k problémům. A žádná firma přece nechce po náročném výběrovém řízení přijít o vhodného kandidáta.

Připravte místo, smlouvy, představte kolegy

Péče o nového zaměstnance by neměla začínat až jeho nástupem do práce. V kontaktu by s ním měl být vedoucí pracovník už před tím, než ho uvítá poprvé na pracovišti. Samozřejmě výjimkou jsou případy, kdy vybraný kandidát přichází do firmy hned po výběrovém řízení, ale těch není moc.

První den je vhodné zaměstnance seznámit s novými kolegy a připravit pro něj harmonogram toho, co ho v nejbližších dnech čeká. Také by pro něj měla být připravena pracovní smlouva a pracovní pomůcky. Není nic horšího, něž když si nový kolega nemá kam sednout.

Důležité je, abychom po nástupu hlavně dodrželi, co jsme si před nástupem domluvili. První dny rozhodnou, zda bude chtít nováček ve firmě zůstat, nebo zda „zmizí“ ještě ve zkušební době. Nebojte se alespoň krátkého zaškolení na novou pozici a stanovení toho, co se od zaměstnance očekává.

Na pravidelném hodnotícím pohovoru by si s manažerem měli stanovit cíle a očekávání obou stran. Ideální je rovnou domluvit i termíny, kdy si obě strany proberou, jak se tyto cíle a očekávání daří naplnit, a samozřejmě probrat to, jak se ve firmě kolegovi líbí, zodpovědět jakékoliv dotazy a reagovat na jeho nápady.

Hodnotící pohovor by se měl konat na začátku a na konci adaptační doby a ideálně také uprostřed. Důležité je především setkání před koncem zkušební doby, kdy má zaměstnanec dostat zpětnou vazbu a musí se dozvědět, zda se s ním dále počítá.

Nepodceňujte pohovory, snižují fluktuaci

I po konci zkušební doby by měl manažer v hodnotících pohovorech se svými podřízenými pokračovat. Ideálně jednou za čtvrt roku. Hodnotící pohovory pomáhají zvýšit spokojenost zaměstnanců, poznat jejich potřeby a potenciál a také snížit fluktuaci a náklady na vyhledávání nových zaměstnanců za ty, kteří by kvůli nenaplněným očekáváním odešli.

Onboarding by měl být běžnou součástí firemní strategie. Vždyť každý šéf stojí o co nejrychlejší zařazení nového pracovníka do práce, aby mohl uplatnit své znalosti a dovednosti, stal se plnohodnotným členem týmu a podniku se tedy vyplatil.

Se začleněním nových lidí do týmu mohou pomoci odborníci „zvenku“. Buď poradí stávajícím manažerům, jak na to, nebo i sami převezmou adaptační proces do svých rukou na přesně stanovenou dobu.