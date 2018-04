I regionální firmy potřebují mladé manažery. Jak je přilákat?

Na regiony by se nemělo zapomínat. Mnoho českých firem si totiž stále drží hlavní sídlo v krajských, či dokonce menších městech. Daří se jim a do svých řad potřebují profesionály, kteří dokážou firmu rozvíjet a posouvat dále.

Jak má však firma přilákat ty největší talenty mimo Prahu? Mladé láká život ve velkoměstě, zvučná jména nadnárodních firem v životopise a rychlý kariérní růst. Každodenní několikahodinové dojíždění za prací pro ně často není v prvních chvílích překážkou.

Až postupem času, nejčastěji po založení rodiny, se mění jejich životní styl a začínají se poohlížet po příležitostech i mimo hlavní město. Právě takoví lidé jsou ideálními kandidáty pro regionální firmy. Mají zkušenosti, jsou zvyklí klást důraz na rozvoj a budování firmy, ale zároveň jsou rádi, že čas dříve obětovaný dojížděním do Prahy mohou strávit s rodinou či jinak.

Ptejte se i zaměstnanců

Takové kandidáty mohou regionální firmy hledat buď prostřednictvím personálních agentur, anebo vlastními silami. Pro nábor manažerů, specialistů nebo dalších pracovníků jsou nejefektivnější pracovní webové portály. Významnou společenskou roli však hrají i neformální osobní kontakty a doporučení. Ptát se, všímat si lidí kolem sebe a poslouchat, o čem se baví a koho zmiňují, to je také dobrý způsob, jak najít toho správného zaměstnance.

Firma ovšem nesmí zapomínat, že stejným, neformálním způsobem, plynou informace i z firmy ven směrem k veřejnosti, a že se tak významně podílejí na tvorbě image zaměstnavatele v dané lokalitě. Žádný podnikatel ani ředitel by proto neměl zapomínat na kvalitní personální řízení, příjemné pracovní prostředí a firemní kulturu, a zároveň by měl podporovat zaměstnance v profesním růstu a poskytnout jim dostatečné zázemí. Takové věci se o firmě časem rozkřiknou a budou magnetem pro kvalitní lidi.

Nebuďte staromódní a nabídněte zajímavé benefity

Přístup zaměstnavatele k pracovním podmínkám zaměstnanců je všude, napříč obory, stejně důležitý. Práce z domova? Pružná pracovní doba? Podpora novopečených maminek? To je jen několik z mnoha věcí, které lidé oceňují. Zajímavé platové podmínky jsou často až na dalším místě.

Zaměstnanec by měl vědět, že jeho pozice není ve firmě konečná. Že se má kam posunout a prací nezískává pouze měsíční příjem, ale také možnost na sobě dál pracovat. Měl by cítit podporu svého profesního růstu, mít možnost účastnit se otevřené komunikace, měl by dostat efektivní a spravedlivé ohodnocení a samozřejmě také příjemné a bezpečné pracovní prostředí. To vše pomůže zaměstnancům ztotožnit se se zájmy firmy, pro kterou pracují, a vybudovat si k ní osobní vztah, loajalitu a odpovědnost.