Škola personalistiky: víkend s kolegy má být za odměnu, ne za trest

Personální oddělení vašeho zaměstnavatele přišlo s nápadem, že volný čas budete trávit v pracovním kolektivu. Mnozí zaměstnanci při pomyšlení na víkend s kolegy obrátí oči v sloup: "K čemu by to vlastně mělo být? Jsme spolu v kanceláři, pracujeme na společných úkolech, voláme si a posíláme e-maily. Tak proč ještě víkendy?" Obecný postoj zaměstnanců k těmto aktivitám vychází z předsudku. Volný čas strávený se šéfem, jeho sekretářkou nebo s kolegou, který sedí vedle mě, rovná se čas v práci. Omyl.

Nepodceňte přípravu

Při přípravě takového víkendu je v první řadě třeba promyslet, co by vaše zaměstnance mohlo zajímat. Najít vhodné místo a aktivity, do kterých se s chutí zapojí všichni. To je způsob, jak zažít něco, o čem se v kolektivu bude debatovat ještě dlouhé týdny. A zážitky spojují!

Výběr aktivit závisí na složení kolektivu. Jen těžko byste uspěli s pochodem Praha - Prčice v týmu zaměstnanců staršího věku. Hledejte hlavní činnost vhodnou pro všechny.

Při sestavování detailnějšího programu je důležité myslet na účel. Chcete tým stmelit, nebo mu připravit vzrušující zážitky i za cenu drobného individualismu? Přejete si trávit čas venku, nebo uvnitř? Vymyslete takový plán, který bude obsahovat vše.

Spojením různých činností na odlišných místech totiž vytvoříte spektrum zážitků, které vaši zaměstnanci ocení. Nabídněte jim možnost poznat se navzájem v situacích, ke kterým v práci běžně nedochází. Každý z nich má v sobě cenné vlastnosti, o kterých možná nevíte. Různými činnostmi jim dáte možnost je projevit. A třeba zjistíte, že váš účetní, kterého jste vždy považovali za tichého a uzavřeného, je vlastně skvělý bavič.

Komfortní zóna, vystoupení z ní a překvapení

Součástí každého společného víkendu by měly být tři základní prvky: komfortní zóna, vystoupení z ní a překvapení. Co to znamená? Komfortní zónou je myšleno prostředí a aktivity, na které je člověk zvyklý. Cítí se zde bezpečně a uplatňuje naučené postupy chování. Naproti tomu situace mimo ni jsou nové, lidé na ně reagují spontánně. Jsou vždy žádoucí, díky nim se dozvíte, jak se lidé chovají, pokud jsou vystaveni nevšedním zážitkům a situacím, které jim nejsou vlastní.

Pamatuji si výraz jednoho z manažerů, když na koňské farmě dostal za úkol vymyslet, jak zvířeti zvednout přední kopyto. V takové chvíli se většiny lidí zmocní strach a je zajímavé pozorovat, jak si s daným úkolem poradí. Jindy se všem členům skupiny na louce zavázaly oči, chytili se za ruce a měli se pomocí vzájemné kooperace pokusit seskupit do tvaru číslice pět.

Tyto činnosti dávají možnost poznat lépe nejen ostatní, ale také sami sebe. Vše by však mělo probíhat bez jakéhokoliv nátlaku - nechcete přece, aby si vaši zaměstnanci místo vnitřní pohody odvezli nepříjemné pocity. Proto i případné odmítnutí ze strany účastníka přijměte s pochopením.

Třetím základním kamenem společného víkendu je moment překvapení. V každém z nás je trocha hravého dítěte a představte si, co se stane, když se o jednotlivých etapách her budou účastníci dozvídat až v průběhu. Můžete měnit termíny pro splnění úkolů, trasy, pravidla... Vše ale v rámci fair play, předejdete tak zbytečným dohadům.

Před ukončením každého víkendu by neměla chybět možnost jej zpětně zhodnotit a navzájem si předat své dojmy. Všichni by měli dostat prostor k vyjádření. Vy se tak dozvíte, co jste naplánovali dobře a co je třeba do příště zlepšit.

