Škola: výdaje jdou do tisíců

Kupujte jen to, co musíte, vzkazují odborníci a dodávají: Nenechte se ošálit reklamou ani prosbami dětí. Nepoměr mezi tím, co dítě musí a co chce do školy mít, je někdy propastný. Argumentační schopnosti potomků si přitom nezadají s politickými lobbisty, a tak často rodiče koupí i drahé zbytečnosti. To platí například o školních potřebách s módními motivy. „Rodiče mohou ušetřit, když budou kupovat dětem batohy, penály a další vybavení bez potisků například z Harryho Pottera, Pána prstenů, disneyovek a podobně,“ radí majitel firmy Rosima, která vyrábí školní vybavení, Robert Šimarek. „Za rok móda odezní a dítě bude chtít, aby mu rodič koupil novou aktovku, přestože ta stará ještě není opotřebovaná,“ dodává.



Anatomický školní batoh s populární postavičkou přijde například na 1200 korun, obdobný bez ní je o polovinu levnější. „Zbytečně pořizují rodiče dětem ve druhé třídě půlmetrové sady gelových tužek či pravítko s logaritmickými funkcemi, i když jim úplně stačí jednodušší,“ vysvětluje učitel základní školy v Praze-Kyjích Vilém Fink.

Chybou, často rodiči opakovanou, je nákup školních potřeb v předstihu. Své požadavky učitelé upřesňují až po začátku školy, a tak mohou být předem nakoupené obaly, výtvarné potřeby i sešity k ničemu. „Rodičům by v orientaci určitě pomohlo, kdyby všechny školy rozdaly už na konci školního roku seznamy s potřebnými pomůckami pro příští rok. Přes prázdniny by si mohli porovnat nabídky na trhu a rozhodnout se pro nejlevnější variantu,“ míní vedoucí marketingu společnosti Spar Ladislava Pavlasová.

D obrá zpráva: školní potřeby nepodražily

Stejně draho nebo často ještě levněji než loni se letos prodávají věci do školy. „Ceny školních potřeb a dalšího vybavení se oproti loňsku téměř nezměnily. Dá se říci, že stagnují. U některého zboží, jako jsou například studentské batohy, díky zpevnění koruny zlevnily materiály, ze kterých se šijí, a ceny batohů poklesly až o deset procent,“ uvádí Robert Šimarek. Podle zástupce společnosti Donau, která školní potřeby dováží, Luďka Bodi je pokles cen způsoben také tlakem konkurence, zejména hypermarketů.

Ze srovnání cen stejných školních potřeb prodávaných v hypermarketech Interspar loni a letos vyplývá, že v tomto roce mohou rodiče oproti loňsku nakoupit levněji o jednu až deset korun například tempery, sešity, štětce, rýsovací potřeby a pera. Pokles cen o tři až pět procent hlásí také z Carrefouru. Navíc k začátku školního roku zaměřují obchodníci mimořádné akce s výhodnými cenami právě na školní potřeby, takže porovnáním jednotlivých nabídek může rodina ušetřit ještě víc. „Doporučuji vyhledávat v našich obchodech zboží označené jedničkou, jehož cena je u základních potřeb do školy garantována jako nejnižší na trhu,“ říká tisková mluvčí Carrefouru Jana Havlíčková.

P ozor na příliš levné vybavení!

Avšak jenom cenou by se při nakupování věcí do školy rodiče řídit neměli, a to minimálně ze dvou důvodů. Na levných věcech se nemusí ušetřit, a některé mohou dokonce ohrozit zdraví dětí. „Koupila jsem na tržišti dceři školní batoh, který byl levnější a přitom vypadal stejně hezky jako jiné o hodně dražší. Ušetřila jsem sice asi šest set korun, ale jen na tři měsíce. U batohu se rozbil zip a pod stromeček musela dcera dostat nový,“ říká maminka gymnazistky Anna Letenská.

Zdravotně nevhodné mohou být pantofle do školy koupené na tržišti, podobně jako školní brašny, které již nemusí mít od letoška certifikát zkušebny, že jsou zdravotně a z hlediska bezpečnosti nezávadné.

C o škola, to jiné podmínky

Stát přispívá pouze 200 korunami na pomůcky pro prvňáky a dotuje stravování dětí. Přesto má každá státní základní škola jiné finanční nároky na rodičovskou kapsu. Záleží na tom, jak hospodaří. To se promítá zejména do školního stravování, pro které jsou dány ministerstvem školství limity ceny jídla na jednotlivých stupních. Například na prvním stupni se musí pohybovat cena za oběd mezi 12,70 a 22 korunami, přitom za menší peníze někde dokážou „vykouzlit“ pestrou nabídku dobrých obědů, zatímco jinde vaří dráž a přitom méně chutně.

A učebnice? V každé škole jinak. Některá má zásobu učebnic, takže je i ve vyšších ročnících může dětem - až na jazykové příručky - půjčovat, jinde musí rodiče zaplatit všechny učebnice. Čím vyšší stupeň školy, tím jsou náklady na knihy vyšší. Pokud rodině příjmy na školní výdaje nestačí, může požádat o jednorázovou výpomoc na obecním úřadu. Některé školy také odpouštějí sociálně slabým poplatek za družinu, učebnice či pracovní sešity.

Kolik vás stojí začátek školního roku? Kupujete dítěti vše, co požaduje? Máte taky špatné zkušenosti s příliš levným vybavením? Napište nám, těšíme se na vaše názory.