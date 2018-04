Škola: výdaje jdou do tisíců

Dobrá zpráva: školní potřeby nepodražily

Kupujte jen to, co musíte, vzkazují odborníci a dodávají: Nenechte se ošálit reklamou ani prosbami dětí. Nepoměr mezi tím, co dítě musí a co chce do školy mít, je někdy propastný.

Co nakoupit do školy a za kolik

Kdo chce na výbavě pro školáky ušetřit, měl by zavítat do hypermarketů. Díky velkému objemu zboží, které odebírají, mohou prodávat školní potřeby levněji než specializované obchůdky.





Stav nouze hlásí mnohé rodinné rozpočty při zahájení školního roku. Vítanou finanční injekcí mohou být pro rodiny s dětmi některé dávky státní sociální podpory jako například přídavky na děti či příspěvek na dopravu.

Školní stravování - každá jídelna je jinak drahá Náklady na školní pomůcky a učebnice představují pro většinu rodin nezanedbatelný zásah do rozpočtu. Ještě horší je to počátkem školního roku, kdy je potřeba platit i za školní stravování. Kolik stojí školák od 6 do 11 let od 11 do 15 let stravování 96 500 Kč stravování 93 000 Kč kapesné 4 800 Kč kapesné 12 000 Kč škola 21 000 Kč škola 20 000 Kč volný čas 40 000 Kč volný čas 30 000 Kč oblečení, obuv 30 000 Kč oblečení, obuv, sportovní vybavení 45 000 Kč hračky 20 000 Kč hračky, walkmany, mobilní telefony, počítač 20 000 Kč CELKEM 212 300 Kč CELKEM 220 000 Kč