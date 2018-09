Školák stojí bezmála šest tisíc korun, nejdráže vyjde aktovka a pomůcky

Podle ředitelky základní a mateřské školy ve středočeských Voticích Marcely Kratochvílové v naprosté většině případů rodiče zvládají žákům platit potřebné věci do školy. Jako praktické opatření zmiňuje, když jsou navíc seznámeni s tím, co budou muset školákovi obstarat, již v červnu. To proto, aby byli v záři na výdaje připraveni.

„Škola poskytuje žákům zdarma veškeré učebnice a dále odborné publikace, jako jsou matematické tabulky, zeměpisné a dějepisné atlasy, mimočítankovou četbu a další. Rodiče žáků platí veškeré pracovní sešity, sešity a ostatní papírenské zboží. U mladších dětí ještě některé školní pomůcky, jako jsou například kostičky na matematiku. Pracovní sešity a ostatní sešity stojí rodiče za školní rok přibližně tisíc korun,“ říká Marcela Kratochvílová.

Jsou tu i další náklady jako obědy či doprava. Nebo svačinový box s lahvičkou na vodu za cca 200 korun a peněženka (nejlépe na krk) na drobné a kartu na oběd kolem 80 korun. Mnohá domácnost tyto a podobné výdaje násobí i počtem dětí. Možná i proto Marcela Kratochvílová dodává, že škola v některých případech vychází rodičům v tíživé finanční situaci vstříc a s placením počká, nebo umožní zaplatit v několika splátkách.

Jiří Kubík ze společnosti Partners tuto praktiku hodnotí jako vstřícné gesto. „V opačném případě je možné, že rodiče sáhnou po krátkodobých půjčkách. A jen co by je rodiče splatili, přijde podzim a další výdaje na zimní oblečení, ze kterého děti vyrostly. Nejideálnější způsob je s náklady počítat a průběžně je rozpočítat na každý měsíc,“ dodává Kubík.

Z hlediska financí není velký rozdíl mezi prvním a druhým stupněm základní školy, pouze v ceně obědu, který se liší v jednotkách korun. Častější jsou náklady na různé výlety typu lyžařský zájezd za tři tisíce korun a více, plus vybavení, finance na vleky a další výdaje.

Kolik stojí prvňák?

Samostatnou kapitolu v hledání odpovědi na to, kolik stojí povinná školní docházka v České republice, tvoří prvňáčci. U nich často rodiče na vybavení tolik nešetří, zejména pokud nastupuje do školy jejich první dítě.

Státní základní školy hradí řadu pomůcek do první třídy ze svých rozpočtů. Obvykle jsou to pracovní sešity na čtení a matematiku, sešity na psaní a základní vybavení na výtvarnou výchovu jako vodovky, štětce, voskovky, guma, lepidlo, modelína a tabulka s fixem či čtvrtky.

Takové věci koupí škola většinou v cenovém rozpětí 400 až 450 korun na žáka. Pak přicházejí na řadu rodiče. Základní školy většinou vybírají paušální částku, ze které pak sami nakupují potřebné věci – pro prvňáčky různé pomůcky do jednotlivých předmětů jako jsou například kostičky, dále se z této částky pokryjí pracovní sešity do prvouky, anglického jazyka a ostatní sešity na psaní a poznámky. Na tyto věci školy vybírají kolem tisíce korun, což obvykle pokryje celý školní rok.

Školní brašna

Vyšší výdaj pro rodiče školáka není nákup sešitů a částka vybíraná školou na běžné „provozní“ pomůcky do výuky, ale první nákup školní tašky. Na trhu jsou klasické aktovky s vyztuženými zády a celkově odlehčené, jejich cena se pohybuje kolem dvou tisíc korun. Batohy stojí zhruba o 200 korun méně.

Penál v plné výbavě

K výbavě prvňáčka patří i dvoupatrový penál minimálně v ceně kolem 200 až 300 korun a jeho náplň, která se může vyšplhat až na 500 korun.

Už několik let jsou „povinnou“ výbavou na školách trojhranné pastelky, které podle posledních výzkumů posilují v prvňáčcích správné držení tužky. V obchodech koupí rodiče takové pastelky od 100 korun, záleží na počtu pastelek v balení.

Výjimkou nejsou trojhranné pastelky za asi 400 korun ve speciální edici. Ta sice vypadá nádherně, ale více pastelek než v běžném balení v ní nenajdete. Většina škol se spokojí se šesti základními barvami a je jen na rodičích, kolik navíc chtějí do prvňáčka investovat.

Přezůvky a sportovní obuv

Dále musí rodiče obstarat přezůvky do školy. Ty stojí 300 korun a více, sportovní obuv do tělocvičny asi 400 korun. A chodí-li dítě do družiny, pak bývá povinnost i tam obstarat přezůvky. Sportovní oblečení na tělocvik není na školách vyžadováno speciální, stačí domácí leginy a tričko nebo tepláky.

Obědy

Okolo 80 procent dětí na prvním stupni základní školy se stravuje ve školní jídelně. Ceny obědů jsou dotovány a rodiče pak platí stanovenou cenu za oběd podle věku dítěte. Jeden oběd s polévkou a nápojem pro prvňáčka stojí 25 korun, pro žáka 11 až 14 let 27 korun a studenta od 15 let a více 28 korun. Měsíčně tedy obědy pro prvňáčka vyjdou kolem 500 korun, dopolední a odpolední svačinu si děti nosí z domova.