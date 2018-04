Škola za zády a co dál

Absolventi škol spoléhají často při hledání práce na náhodu. Na podzim, kdy se po ní začnou pídit, pak často vybírají z přebraného a nedokážou si sehnat práci podle svých představ, nebo dokonce vůbec žádnou. Rada odborníků je přitom jednoduchá: začněte se starat o práci hned po škole, protože přijímací řízení trvá obvykle několik týdnů, takže nástup do zaměstnání bezprostředně po škole stejně nehrozí. Možností, kde hledat práci, je mnoho. Nevyplatí se však spoléhat jen na jeden, ale zkombinovat je.

Nejdřív by si měl každý vymezit mantinely pro svou pracovní činnost a až podle nich vybírat. Pokud dělá absolventovi potíž komunikovat s lidmi, neměl by se ucházet o místo ve službách či státní správě. Když se mu jen při představě cestování dělá nevolno, nebude pozice dealera to pravé. Lpí na místě bydliště? Pak ho zřejmě ani lepší pracovní uplatnění jinde nepřiměje se přestěhovat. Najít hned napoprvé ideální pracovní místo se podaří jen málokomu. První pracovní zkušenosti je třeba brát jako možnost naučit se něčemu novému, otrkat se v kolektivu a získat pracovní návyky. A pamatovat si přitom, že měnit zaměstnání několikrát za život je normální a první volba není osudová.



Úřady práce



Práci lze shánět přes úřad práce i v místě, kde nemá uchazeč trvalé bydliště. Výhodou je možnost využít také odborného poradenství, případně popisu jednotlivých profesí, které mají na úřadech k dispozici. Nevýhodou je nabízení často již neaktuálních pozic. Větší výběr míst je na úřadě práce spíš pro lidi se základním a středním vzděláním, vysoce kvalifikované odborníky přes úřady práce firmy obvykle nehledají. Kontakt: adresy úřadů práce jsou na www.mpsv.cz



Internet



Výhodou je dobrá dostupnost nabídky z celé republiky, rychlá komunikace. Nevýhodou určité omezení pro lidi, kteří nemají přístup na internet, omezenější okruh nabízených profesí. Největší výběr nabízí internet lidem v oblasti IT, obchodníkům, finančním specialistům a administrativním silám. Na některých serverech jsou přímo pro absolventy speciální rubriky, vedle pracovních nabídek se mohou zájemci dozvědět například, jak správně napsat životopis nebo se připravit na přijímací pohovor. Kontakty:



www.idnes.cz,

www.personal.cz,

www.joblist.cz

www.cvonline.cz,

www.ejob.cz,

www.jobatlas.cz,

www.jobmaster.cz,

www.jobonline.cz,

www.jobpilot.cz,

www.prace.cz,

www.czechjobs.cz



Inzeráty v novinách



Noviny nabízejí velké množství pracovních příležitostí. Hospodářské noviny, MF DNES a Lidové noviny mají dokonce speciální přílohy s nabídkou volných míst. V inzerátech je většinou kontakt přímo na budoucího zaměstnavatele nebo zprostředkovatelskou agenturu, takže je snadné rychle se s nimi spojit. Pozor! Ne každý novinový inzerát je seriózní. Inzeráty je třeba umět číst a vybírat mezi nimi. Jakmile slibují nesplnitelné, je lepší se jimi nezabývat. Dobrý inzerát musí obsahovat údaje o firmě, základní popis nabízené pozice i požadavky kladené na kandidáta. Měla by v něm být uvedena předpokládaná doba nástupu i forma, jakou se o práci mohou zájemci ucházet.



Personální agentury



Jejich úkolem je najít správné lidi na správná místa. Služby personálních agentur jsou bezplatné, obvykle je potřeba, aby uchazeč vyplnil dotazník a dodal do agentury životopis. Jednání s agenturou trvají většinou delší dobu, protože plní jen funkci zprostředkovatele, konečný výběr pracovníků obvykle zajišťuje zaměstnavatel sám.



Přímé kontaktování zaměstnavatele



Zájemce o práci nic nezkazí, když se obrátí přímo na personální oddělení nebo zavítá na internetové stránky firmy. Tam bývá často přímo odkaz na nabídku volných míst v podniku. Pokud uchazeč zvolí osobní návštěvu vyhlédnuté firmy, měl by si o ní zjistit předem alespoň základní informace.



Známí



Řada lidí na otázku, kde sehnali současné zaměstnání, odpovídá, že "rozhodili sítě" po známých a ti jim pomohli. Výhodou takové pomoci je, že absolvent se dozví základní informace o firmě předem a ta zase naopak o kandidátovi.



PŘÍŠTĚ: Jak nepsat životopis