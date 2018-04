Školáci: největší položkou je jídlo, případně školné

Děti od 6 do 15 let

Od první do deváté třídy stojí rodinu dítě tolik jako nový automobil střední třídy nebo jednodušší chata v rekreační oblasti, tedy přes 400 tisíc korun. Dominantním výdajem je stravování dětí, za které rodiče během povinné školní docházky utratí zhruba 189 tisíc korun. Náklady na ně však mohou být v jednotlivých rodinách rozdílné, záleží nejen na stravovacích zvyklostech, ale také na cenách školních jídelen - za jeden oběd se platí na prvním stupni základní školy 15 korun nebo také 23 korun. Za pouhý rok se pak jen díky tomuto rozdílu mohou náklady na školní stravování lišit v jednotlivých školách o 1600 korun a za devítiletou školní docházku o 15 tisíc korun.

Snad největší jednorázovou ranou v rodinnému rozpočtu je nástup dítěte do školy. Jen „povinné“ školní vybavení prvňáků přijde rodiče v průměru na pět tisíc korun za předpokladu, že jim budou pořizovat zcela nové vybavení. V rodinách s více dětmi je však zvykem vybavení dědit, i když například se školní taškou či penálem po sourozenci jde do první třídy málokteré dítě. Do školy se často mění od základu také oblečení a vybavení dětského pokoje, a to jsou další nemalé výdaje.

Vedle peněz, které rodina při výchově dětí musí vydat, aby uspokojila jen jeho základní potřeby, provázejí školní docházku také další vydání: na aktivity dětí ve volném čase, kapesné či hračky. Mimoškolní zájmy dětí jsou o dost dražší než školní pomůcky, zvláště pokud se věnují závodnímu sportování, třeba tenisu nebo hokeji či hře na hudební nástroj.

Za děti se peníze nejen vydávají, ale také dostávají: vedle pravidelných dávek státní sociální podpory, určených rodinám s nižšími příjmy, jako je přídavek na děti a sociální příplatek, to může být také jednorázová výpomoc. O tu je potřeba požádat sociální odbory a může pomoci uhradit náklady na školní pomůcky, pobyt ve škole v přírodě či letní tábor. Také učebnice dostávají tyto děti ve školách zdarma, pokud o to požádají, odpustit jim mohou obecní úřady také poplatek za družinu.

6 až 11 let stravování 96 500 korun kapesné 4800 korun škola (pomůcky, školy v přírodě, doučování) 21 000 korun volný čas (kroužky, letní tábory, sport) 40 000 korun oblečení, obuv 30 000 korun hračky 20 000 korun celkem 212 300 korun 11 až 15 let stravování 93 000 korun kapesné 9600 korun škola (pomůcky, školy v přírodě, výcvikové kurzy, doučování) 20 000 korun volný čas (kroužky, letní tábory, sport) 30 000 korun oblečení, obuv 28 000 korun hračky, walkmany, mobilní telefony 15 000 korun celkem 195 600 korun Celkem za období základní školy 407 900 korun

Středoškoláci od 15 do 18 let

Pokud studuje dítě na soukromé střední škole, je největším výdajem rodičů vedle stravování dítěte školné, které se pohybuje od 10 000 do 20 000 korun ročně. Nákladné jsou i školní pomůcky, na různých typech škol jsou požadavky pedagogů různé. Obvykle se ukáže, že není nutné mít všechny předepsané knížky, mnohdy stačí jen ofotit probíranou látku. Na burze přes internet či v bazaru se dají navíc sehnat učebnice levněji. Rodinám s nízkými příjmy mohou pomoci také samy školy - zpravidla mají pro tyto případy v rezervě sadu učebnic, které dětem půjčí. Podobné je to například s výstrojí na zimní lyžařské výcvikové kursy.

S věkem dítěte stoupá také vydání za oblečení. Pokud je potomkům v nižších třídách základní školy většinou jedno, zda mají či nemají značkové oblečení, na středních školách už ho většinou chtějí. A to stojí hodně peněz. Mnohé rodiče v takových chvílích napadá řešení: školní uniformy. Ti, jejichž děti studovaly na západoevropských školách, kde jsou uniformy povinné, však připomínají, že ani jejich pořízení není levnou záležitostí. Školáci si však alespoň nezávidí.

Podle psychologů si děti, které nemají ty „správné“ věci, mohou připadat v kolektivu spolužáků, které je mají, nejisté. Pokud se nechtějí smířit s tím, že jim rodiče věci nemohou dopřát, a rodičům se je zároveň nepodaří přesvědčit o tom, že mít je není nezbytné, mají možnost si přivydělat. Od šestnácti let není problém sehnat brigádu v super- či hypermarketech nebo restauracích s rychlým občerstvením.

Kolik rodiče zaplatí?