Školáci útočí na peněženky rodičů

, aktualizováno

V čem se liší školáci současní a ti, kteří usedali do stejné lavice před deseti lety? Většinu učebnic jim škola půjčí zdarma, sešity, penál či brašnu musí koupit ze svého, to se nezměnilo. Mnozí z nich však žádají k povinné výbavě navíc mobilní telefon, počítač s internetem či značkové oblečení. Útok na rozpočet rodin díky tomu zesílil. Dobrou zprávou je, že ceny školního vybavení oproti loňsku nestouply, leckdy lze dokonce pořídit určité věci levněji, a to hlavně díky konkurenci mezi hypermarkety.