Školka je nejlepším benefitem, pochvalují si firmy i rodiče

Tak honem, honem, děti, oblékáme se a jdeme na hřiště - volá mladá paní učitelka na skupinku tříletých dětí. Za chvilku vycházejí po dvojicích vesele ven. Na první pohled vypadá školka Žiraiffka jako kterákoliv jiná. Ale pozor - je to jedna z mála firemních školek, která v České republice funguje. Patří k hlavnímu a hodně oblíbenému benefitu Raiffeisenbanky.

"Zní to jako klišé, ale my jsme opravdu chtěli usnadnit ženám návrat do práce z mateřské dovolené," říká tiskový mluvčí banky Tomáš Kofroň. "Přednost mají samozřejmě zaměstnankyně, ale pokud zbude místo, mohou sem umístit děti i zaměstnanci banky," vysvětluje Kofroň.

Do školky se v současnosti vejde 70 dětí, do konce roku ale další místa přibudou. Děti jsou rozděleny podle věku do tří tříd. V první jsou ty nejmenší už od 18 měsíců do tří let, druhá třída je pro tří až pětileté děti a třetí třída je určená předškolákům.

Děti se učí anglicky a cvičí jógu



Školku provozuje pro Raiffeisenbanku firma KinderGarten, která má síť anglických školek po celé republice. "Tato školka je určena jen zaměstnancům banky. Děti mají podobný program, jaký nabízíme i v našich ostatních školkách. Nechybí zde výuka angličtiny jednou týdně, jednou za čtrnáct dní jezdíme na farmu ke koním kousek od Velkých Popovic, což děti naprosto milují. Cvičíme s dětmi také jógu, máme taneční kroužek," vyjmenovává školkový program hlavní učitelka Kateřina Formánková.

O děti se stará šest pedagogicky vzdělaných učitelek, na jazykové kurzy dochází rodilý Angličan. Rodiče přispívají na provoz školky 1 300 korun měsíčně, stravné za měsíc vyjde na tisíc korun, pokud dítě chodí každý všední den.

"Je to částka, kterou jsou všichni rodiče ochotni zaplatit, normálně je cena v anglických školkách mnohonásobně vyšší. Pro banku jde o náklad v řádech milionů korun ročně, rozhodně to není zanedbatelná částka," říká Tomáš Kofroň.

Dodává, že je někdy lepší pomoci ženám neztratit kontakt s firmou a vyjít vstříc případně upravenou pracovní dobou, než si vychovávat nové zaměstnance na dobu trvání mateřské. "Mnoho žen se nám díky firemní školce vrátilo do práce dříve. Všichni jsou spokojeni, rodiče vědí, že je o děti dobře postaráno a firma má zpátky své kvalifikované zaměstnance."

Maminky si školku pochvalují



Školku, která je kousek od stanice Budějovická, tedy pár minut od hlavní budovy Raiffeisenbanky, využívají zaměstnanci všech pražských poboček. "Je pravda, že je to pro některé rodiče z ruky, někteří to mají do školky i hodinu cesty. Ve školkách poblíž bydliště ale nesehnali místo, proto rádi firemní školku využili. Aktivity, které školka dětem nabízí, jsou za tu cenu školného jedinečné," říká Tomáš Kofroň.

Nadšení z firemní školky sdílí i jeho kolegyně Helena Horská. "Osobně si cením, že paní učitelky s námi komunikují i prostřednictvím e-mailu a že jsou ve školce umístěné kamery, takže mám možnost se v průběhu dne podívat, co můj syn zrovna dělá." Helena Horská se vrátila po mateřské už po roce.

"Moc si té naší firemní školky vážím, usnadnila mi návrat do práce, musela bych syna dát někam do jeslí a to se mi nechtělo. Moc se mu ve školce líbí, i když je tak malý, má tam spoustu kamarádů. Zvláště miluje ty jízdy na ponících. Panuje tu taková rodinná atmosféra," říká maminka, podle níž školka vznikla na popud zaměstnanců. "Moc jsme o ni všichni stáli. Některým problém nedostatku míst v mateřských školách totiž dokonce bránil v návratu z mateřské dovolené do práce."

Příspěvek i pro děti mimo Prahu



Aby rodičům pracujícím v bance mimo Prahu nebylo líto, že firemní školku nemohou využívat, dostávají každý měsíc příspěvek na mateřinku v místě bydliště. "Nevyplácíme jednu konkrétní částku, ale platíme výši školného," dodává Tomáš Kofroň.

Projekt firemních školek zatím zůstává v České republice v plenkách. Jde o finančně velmi náročnou investici, kterou si podniky dobře rozmyslí, když nemohou využít ani daňové odpočty či jiné úlevy od státu. Některé firmy argumentují tím, že o výchovu dětí by se měl postarat stát.