Školky: Stále nejsou vstřícné

Lidé dnes už sice nepracují od sedmi ráno do tří odpoledne, jako tomu bylo za časů socialistického hospodářství, ale na otevírací době některých mateřských škol a školních družin se to výrazně neprojevilo. „Mojí dceři budou tři roky a já musím nastoupit do práce. Od září bude Terezka chodit do moc hezké školky, ale ta zavírá už v půl páté. Já i manžel v práci končíme až v pět - a to nepočítám cestu,“ říká Veronika z Hradce Králové.

Otevírací dobu určí ředitel

Školky mívají výjimečně otevřeno do šesti večer, naprostou raritou bývají školy týdenní, kde může vaše ratolest strávit celý pracovní týden. Mateřská škola v Libické ulici v Praze 3 patří k těm, které se snaží rodičům vycházet vstříc. „Máme otevřeno do 17.30. Chápu, že především malé školky mohou mít s prodloužením otevírací doby potíže. Kromě peněz na provoz je třeba také zajistit dostatečný počet učitelek pro střídání,“ vysvětluje ředitelka Jaroslava Tomášová.

Rodiče, kterým otevírací doba nevyhovuje, by se měli obrátit na ředitele školky, který určuje zavírací dobu podle příslušné vyhlášky, potřeb rodičů a dětí. Žádná školka však nemůže uspokojit úplně všechny. „Jeden rok jsme měli otevřeno do šesti, ale zůstávalo tu jen jedno dítě. Jeho rodiče byli asi spokojeni, ale bylo to velmi neekonomické,“ vysvětluje Jaroslava Tomášová s tím, že taková otevírací doba není ani v zájmu dítěte.

Počítejte s námi - dítě do školky přijde zpravidla v osm ráno a zůstává v ní do šesti odpoledne. Mimo rodinu strávilo deset hodin. Podle psychologa Václava Mertina je to příliš: „Pokud to jen trochu jde, především mladší děti by měly být ve školce pouze do oběda, předškoláci by měli jít domů po spaní.“ Reakce na pobyt ve školce ale bývají u dětí individuální, zatímco jedno pláče už po pár hodinách, druhé dítě se večer vzteká, že už musí jít domů.

Pomůže paní na hlídání Končíte-li v práci déle, ve většině obecních školek tedy neuspějete. Pokud nemůže dítě vyzvednout prarodič nebo jiný člen rodiny, máte tři možnosti. Zvolit soukromou školku, najmout si přes agenturu paní na hlídání nebo ji zkusit najít sami. V soukromé školce zaplatíte za delší hlídání dítěte mnohdy více než deset tisíc korun měsíčně. Kladem může být fakt, že soukromé školky na rozdíl od těch „klasických“ většinou umožňují přijetí dětí mladších než tři roky. „Naše školka přijímá děti od jednoho roku. Maminky to nadšeně kvitují,“ říká Alena Pajasová z pražské soukromé školky Motýlek.

Levnější cestou je kombinace veřejné školky se službami „hlídací“ agentury nebo důvěryhodné slečny či paní. České rodiny se často zdráhají platit hlídání v době, kdy už jsou školky zavřené. „Češi hodně využívají babičky a tetičky, i když důvěra ve služby agentur se rok od roku zlepšuje,“ říká Monika Hlaváčková, majitelka firmy Agentura Baby. Vyzvedávání dětí ze školky tvoří v současnosti necelou třetinu služeb její agentury. Jde-li se o hlídání na dvě až tři hodiny denně, zaplatí rodič od 3500 do 4500 Kč za měsíc.

Najít vlastními silami slečnu či paní na hlídání dá více práce, ale její služby budou levnější. Rozhodneteli se jít touto cestou, poohlédněte se nejprve ve svém okolí a zeptejte se svých známých. „Hlídací“ paní a slečny, které už mají s touto prací zkušenosti, někdy nabízejí své služby na webových stránkách určených pro matky s malými dětmi. Každopádně si vždy prověřte reference uchazeček a ptejte se, zda mají pojištění proti případným škodám, které by mohly způsobit.

Učíme se platit za hlídání

Český systém předškolní péče je k rodičům přes všechny nedostatky štědrý. Situace v zemích na západ od nás bývá často velmi odlišná. „V Kanadě, kde neexistují obecní školky platíte v soukromých školkách běžně téměř 1000 kanadských dolarů měsíčně. Průměrný čistý příjem je přitom okolo 2000 dolarů,“ říká Helena Keřtofová, která s rodinou strávila několik let v kanadském Londonu.

Kolik stojí péče o děti

Obecní školka 300-500 korun měsíčně + strava Soukromá školka 3000-10000 korun měsíčně Paní z agentury Praha od 90 korun za hodinu, mimo Prahu od 65 korun za hodinu Poznámka: Ceny uvedeny za jedno dítě.