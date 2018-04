Školní rok? Útok na rodičovské peněženky.

Rostoucí počet hypermarketů a konkurenční boj mezi nimi je jednou z příčin stagnace nebo mírného poklesu cen školního vybavení. „Tlak na ceny školních potřeb stále roste. Díky dovozům i konkurenci ostatních prodejců se ceny posunují neustále níže a níže,“ potvrzuje Martina Čermáková ze společnosti Tesco. Ceny přitom nesnižují jen super- či hypermarkety: „Nic jsme během roku nezdražovali, naopak sešity, které stály loni touto dobou 18 korun, prodáváme za 13,90,“ říká Jiřina Egertová z papírnictví Ticha v Plzni.

Nejlevněji se dá školní vybavení pořídit ve speciálních akcích, které organizují obchodníci počátkem školního roku - letos jsou na mnoha místech zasažených velkou vodou prodlouženy kvůli opožděnému začátku školního roku. Zpozdilcům vycházejí vstříc zejména hypermarkety, jejichž otvírací doba je dlouho do noci nebo nepřetržitě.

Od státu toho rodiče příliš čekat nemohou. Přispívá totiž dvěma sty korunami pouze na prvňáčky základních škol. Za to se obvykle nakupují základní školní potřeby jako písanky, sešity, tužky či některé potřeby na kreslení. Záleží především na škole, jak s částkou dokáže hospodařit. V dalších ročnících pak školy půjčují zdarma jen učebnice, často však s výjimkou jazykových, vše ostatní bývá na rodičích. Na státních středních školách se kupují i knihy, ale praxe je taková, že na konci školního roku se zase prodávají. Vypůjčit učebnice je sice také možné, školy si je však nechávají pouze pro studenty ze sociálně slabých rodin.

KOLIK JE V ČR ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL? základní školy - státní 4370 - církevní 22 - soukromé 65, roční školné v průměru 7000 až 11 000 korun celkem 4457 střední školy - státní 1167 - církevní 35 - soukromé 373, roční školné v průměru 12 000 až 12 600 korun celkem 1575 Pramen: Ústav pro informace ve vzdělávání Jak odolat žadonícím dětem

Rodiče by se měli, pokud vezmou děti na nákupy s sebou, připravit na boj. Hlavně mladší potomci budou žadonit o penály a tašky s módními symboly, a pokud jim rodiče vyhoví, bude je to stát i několikanásobně víc, navíc další školní rok budou nakupovat tytéž věci znovu, protože ty původní už nebudou v módě. Tak je často v obchodech slyšet nářky, že levnější věc dítě prostě nosit nebude, protože nechce být ve škole terčem posměchu. Podle psychologa Slavomila Hubálka ovlivňuje požadavky dětí především masivní televizní reklama, které jsou denně vystaveny, a v mnoha případech také pohodlnost rodičů, kteří se jim nesnaží vysvětlovat, co je v životě opravdu důležité. Velký rozdíl v požadavcích dětí a následně v úrovni jejich vybavení je znát hlavně mezi městem a venkovem. „Důvod je zřejmý, stačí se podívat na velikost příjmů městských a vesnických obyvatel,“ vysvětluje Hubálek.

Starší děti a mládež jsou už „rozumnější“. Alespoň podle studie zpracované týmem společnosti GfK Worldwide, z níž vyplývá, že dnešní evropská mladá generace má sice extrémně vysoké povědomí o značkách, ale tuzemští mladí lidé na nich nelpí a nahlížejí na ně střízlivěji a s větší mírou kritiky. Na prvním místě je u nich kvalita, funkčnost, dostupnost, pak teprve image výrobku. I česká mládež má svoji hierarchii značek. V roce 2000 mezi nejoblíbenější patřila značka Sony, Coca-Cola, Nokia, Sprite, Levi's, Adidas, McDonald's, Panasonic a Porsche.

Peníze jsou třeba celý rok

Zatímco školní vybavení a pořizování nového oblečení do školy zatíží rodinu zejména na počátku školního roku, další výdaje z rozpočtu odčerpávají peníze po celý rok: stravování a jízdné do školy každý měsíc, zájmové kroužky nejméně dvakrát ročně. Právě za kroužky zaplatí rodiče často víc než za vybavení do školy, zvlášť když dítě intenzivně sportuje nebo se věnuje uměleckým oborům. Tak rodinu s malým hokejistou přijde jeden rok závodní činnosti i na dvacet či třicet tisíc korun a u tenisty je to ještě dražší, rodiče dívky, která se věnuje závodnímu tancování nebo baletu, musí počítat také s výdaji přinejmenším okolo deseti tisíc korun za rok. K závodnímu sportování a intenzivní umělecké činnosti samozřejmě existují levnější varianty - v rámci školních družin lze sportovat či hrát na flétnu za sto až tři sta korun měsíčně. Věnovat se koníčkům děti mohou a nemusí, ale oběd by šidit neměly. Kvůli rozmezí cen obědů ve školních jídelnách daných vyhláškou se za obědy platí v různých školách různě vysoké částky - na základních i středních školách může být rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším školním obědem devět korun, záleží na tom, jak levně se podaří jídelně vařit i na výběru jídel.

Když peněženka nestačí

Kde vzít potřebných několik set nebo i tisíc korun, když je rodinný rozpočet napnutý k prasknutí a úspory chybějí? Pomoci může úřad, konkrétně odbor sociálních dávek nebo péče o rodinu.

Pokud rodině nezbývá například na pořízení školní tašky, penálu či dalšího základního vybavení, může požádat o jednorázový příspěvek. Ale není na něj ze zákona nárok a vyplácí se až poté, co úřad posoudí celkovou finanční situaci rodiny. Výpomoc, která se zpravidla pohybuje od několika set do zhruba dvou tisíc korun, často dostávají například domácnosti, kde je matka na mateřské a otec nezaměstnaný či matky samoživitelky. Peníze se většinou proplácejí na základě dokladu o koupi konkrétního zboží, případně potvrzení ze školy. Na magistrátu v Českých Budějovicích upozornili, že by účtenka měla být z téhož měsíce, v jakém rodiče podávají o příspěvek žádost. Shovívavější by mohly úřady být v případě, že s žádostí přijde rodina, kterou postihla záplava. Kvůli velké vodě se do kategorie sociálně nejpotřebnějších můžou dostat i lidé, kteří do ní dosud nepatřili. Avšak i v případě žadatele postiženého povodní se u jednorázové výpomoci komplexně posuzuje rodinná finanční situace.

I domácnosti s poměrně vysokými příjmy dosáhnou na pravidelné přídavky na děti. Například rodina se dvěma dětmi ve věku pět a osm let s měsíčním příjmem mezi dvaceti a třiatřiceti tisíci korunami může pobírat každý měsíc přídavek 502 koruny. Každá rodina bez ohledu na výši výdělku má nárok na příspěvek na dopravu pro žáka, který do základní školy dojíždí. O tyto dávky je však třeba rovněž požádat, nejsou vypláceny automaticky.

Kolik stojí výchova a vzdělávání dětí vás? Jaké máte zkušenosti se službami spojenými s výchovou dětí, odpovídá vždy vyšší ceně i vyšší kvalita služeb?