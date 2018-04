Školní rok začíná, peněženky trpí

Za jídlo, pomůcky, oblečení, hračky včetně podílu na bydlení vydá rodina za jednoho potomka podle statistik v průměru 6352 korun měsíčně, počátkem školního roku je to však nesrovnatelně více. „Myslím, že nebude stačit deset tisíc korun, a to nepočítám výdaje za nájemné a energie,“ říká Eva Vejvodová.

Její situace je finančně nejnáročnější – má prvňáka a pořizuje mu školní pomůcky včetně tašky, navíc také psací stůl a židli. Jen za nábytek už dala čtyři tisíce, další dva tisíce stálo nové oblečení a boty, které musela synovi Honzovi pořídit. Počítá ještě s výdaji za kroužky, nákup cvičebního úboru a potřeb na kreslení.

Ani nahoru, ani dolů

Pokud se teprve chystáte do papírnictví, žádných nemilých překvapení se neobávejte. Podle Tomáše Hertla, vedoucího obchodního oddělení společnosti Tempus, která dováží školní potřeby, se ceny školního vybavení oproti loňsku nezměnily.

„Naše školní batohy stojí stejně. Dají se pořídit okolo čtyř set korun a dítěti by měly vydržet určitě déle než jeden rok. Samozřejmě v případě, že s nimi zachází přiměřeně,“ doplňuje Irena Hřebabecká ze společnosti Rosima, která vyrábí školní batohy a penály.

Do výdajů promlouvá škola

Stát přispívá 200 korunami na pomůcky pro prvňáky a dotuje školní stravování. To patří k největším výdajovým položkám rodin s dětmi. Jen na prvním stupni základní školy dítě projí 100 000 korun. Ceny pokrmů ve školních jídelnách se přitom mohou u jednotlivých škol výrazně odlišovat. Dán je pouze limit – například u dětí na prvním stupni se musí náklady, které nese rodič, vejít do rozmezí 13,50 až 23 korun za oběd. Konkrétní částka záleží na tom, co jídelna nabízí a jak hospodaří. Za družinu se v některých školách neplatí, jinde rodiče přispívají stokorunou měsíčně. A učebnice? Jsou školy, které je i ve vyšších ročnících půjčují, jinde si je děti musí pořizovat samy.

Když chybějí peníze

Pokud rodinné příjmy na školní výdaje nestačí, je možné využít nabídek bank. Ty dávají rychlé půjčky téměř na počkání. Podle finančních poradců není rozumné se zadlužovat kvůli běžným provozním výdajům domácnosti, naopak schvalují půjčku třeba na vybavení dětského pokoje či koupení počítače.

Domácnosti, které hospodaří na hranici životního minima, mohou požádat o jednorázovou finanční výpomoc na školní pomůcky či kroužky dětí obecní úřad nebo se domluvit se školou o odpuštění poplatku za družinu.

Přehled cen vybavení pro školáky

Žehrat na to, že nemají kde koupit školní potřeby a další vybavení dětem, rodiče před začátkem školního roku nemohou. Naopak – pastelky, sešity či obaly leží třeba i v regálech supermarketů, kde by zákazník očekával spíš potraviny, nebo v hobbymarketech mezi nářadím pro kutily. Filozofie obchodníků je jasná – připomenout rodičům, že už je škola zase tady a bude se utrácet. Hypermarkety chrlí nabídky – výhodné, akční, mimořádné s důrazem na nižší ceny. Mají otevřeno dlouho do noci nebo nepřetržitě a lidé nakupují. Stačí se kouknout do košíku.

Kdo ví, co potřebuje, a chce ušetřit, měl by zajet do velkých obchodních center. Může nakoupit všechno najednou, se slevami školních potřeb jdou dost často také snížené ceny bačkor, tepláků či cviček. Nabídka je široká, ale orientace v ní může být pro laiky trochu nesnadná. Hledat odborného prodavače v hypermarketu je těžký úkol, jestli se potřebujete poradit, jděte spíše do specializovaných obchodů.

K olik stojí školní pomůcky

bačkory od 70 korun

cvičky od 60 korun

vodovky 12 barev od 13 korun

tempery 6 kusů od 50 korun

voskovky 12 kusů od 7 korun

pastelky 12 kusů od 15 korun

trojhranné pastelky 12 kusů od 30 korun

školní batohy od 300 korun

školní tašky od 400 korun

trojboké pero od 100 korun

keramické pero od 20 korun

sešity A5 540 od 3,90 korun

10 obalů na sešity A5 od 3,90

školní desky na sešity A5 od 50 korun

modelína 10 barev od 17 korun

nůžky od 15 korun

kružítko od 20 korun

psací stůl od 1500 korun

otočná židle k psacímu stolu od 600 korun

Zdroj: obchodníci

Poznámka: ceny jsou orientační

