Školní stravování: kolik zaplatíte, záleží i na šikovnosti hospodářky

Jak to, že v některé školní jídelně platí děti na prvním stupni za oběd necelých třináct korun a jinde o devět korun víc? Protože předpisy, které pro každý stupeň školy stanovují poměrně značné cenové rozpětí obědů, zohledňují různé náklady školních jídelen. „Konkrétní cena obědů záleží proto i na velikosti jídel a šikovnosti jejich hospodářek,“ říká Ludmila Věříšová, která se zabývá školním stravováním na ministerstvu školství. Podle jejích zkušeností se cena za oběd pohybuje v první až čtvrté třídě prvního stupně základních škol v průměru okolo 18 korun, i když 'strop' je na 22 korunách. Rozdíly v měsíčním stravném mohou být například u dvou škol na jednom sídlišti značné, pokud jedna škola inkasuje za oběd pro žáka sedmé třídy 15 korun a jiná 24 korun, což vyhláška umožňuje. Při dvaceti obědech za měsíc ušetří rodiče žáka v „levnější“ škole měsíčně 180 korun a za rok 1800 korun. „Levněji vaří většinou větší školní jídelny,“ upozorňuje Ludmila Věříšová. Za odběry velkého množství potravin dostávají školy od dodavatelů slevy, ty se promítají do cen obědů. Na jejich cenách se podepisuje i jídelní lístek školy - pokud si žáci mohou vybrat z několika jídel, bude to většinou stát jejich rodiče víc peněz, než když takovou volbu nemají. Ve většině škol se zatím platí složenkou nebo inkasem mechanicky za odebrané stravenky, v některých jídelnách už mohou účtovat žákům jen to, co opravdu snědí.

Kolik stojí stravné Mateřské školy přesnídavka 4 až 5,80 Kč oběd 10,60 až 17,10 Kč svačina 4 až 5,80 Kč Základní školy oběd - 1. až 4. třída 12,70 až 22 Kč oběd - 5. až 9. třída 14,40 až 23,60 Kč Střední školy oběd 15,40 až 24,40 celodenní stravování 43,50 až 67,70 Kč Pramen: ministerstvo školství