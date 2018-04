Školy vychovávají málo učňů

Míra nezaměstnanosti je totiž v Česku rozvrstvena nerovnoměrně. V celorepublikovém průměru se pohybuje kolem pěti procent, v okrese Praha-západ je dokonce pod dvěma procenty. Ve zmíněném Mostě se přitom blíží šestnácti procentům. Stěhování za prací brání vedle tradiční středoevropské „usedlosti“ Čechů také špatně fungující trh s byty či vysoké procento domácností, kde pracují oba rodiče na plný úvazek, a musí tak dát dvě výpovědi a hledat dvě nová místa.

V některých profesích lidé stále přebývají

Petra Ciferská z personální společnosti Trenkwalder připomíná, že nezaměstnanost je nerovnoměrná i mezi obory. Právě to je příčinou potíží řady firem při hledání lidí. „Nezaměstnanost se nesnižuje ve všech profesích. Někde je stále výrazná,“ upozorňuje Ciferská. Za příklad dává administrativní pracovníky. Problémy mohou mít také lidé, kteří vystudovali specifické obory, v nichž je omezené uplatnění, například potravináři.

Dělníků ve stavebnictví, řemeslníků či informatiků je naopak na trhu tak málo, že je firmy musí přeplácet. „To může rozladit zahraniční investory, kteří při vyšších mzdových nákladech nemusí být ochotni zůstávat v České republice,“ podotýká Ciferská. S odchodem investorů by pochopitelně ztratili práci nejen dělníci, ale i další zaměstnanci - opět třeba v administrativních profesích.

Učňů je stále méně

Za nedostatkem lidí jen v některých oborech vidí někteří personalisté i špatný systém vzdělávání. „Odráží se zde jistá nekoncepčnost učňovského školství, na kterou upozorňujeme už delší dobu. Rok od roku se radikálně snižuje počet absolventů kvalifikovaných učňovských oborů, v našem případě truhlářů,“ vysvětluje Božena Dvořáková, vedoucí personalistka dřevařské společnosti Sapeli.

To potvrzuje i Petra Ciferská. „Firmy by měly spolupracovat se školskými zařízeními, mohly by si samy vychovávat své zaměstnance, a získat tak motivované, loajální lidi, kteří znají firemní prostředí. Zejména znovuoživení učňovského školství by bylo velmi výhodné,“ doplňuje Petra Ciferská. Zaměstnavatel k němu může přispět právě tím, že naváže spolupráci se školou, která mu vychová lidi na míru.