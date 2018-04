Skončení pracovního poměru - dohodou

Zákoník práce dohodu o rozvázání pracovního poměru umožňuje. K ukončení pracovního poměru je třeba, aby se zaměstnavatel i zaměstnanec shodli na tom, že bude pracovní poměr k určitému datu ukončen. Nejpřesnější je stanovení konkrétního dne, lze však použít i jiný způsob nevzbuzující pochybnost, to je například po návratu z mateřské dovolené, ukončením sezonních prací a tak dále.

Zde je potřeba upozornit zaměstnance, že dohodu by měl uzavřít písemně. Ústně uzavřená dohoda není neplatná, ale mohly by nastat komplikace s prokazováním jejího obsahu. V praxi to totiž obvykle bývá tak, že jedna strana dává návrh výpovědi dohodou a druhá tento návrh zvažuje.

A jak dlouho může návrh zvažovat?

Buď v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu. V praxi také nastává často situace, že nový zaměstnavatel pracovníkovi oznámí, že ho nezaměstná. Je zaměstnanec podaným návrhem dohody vázán? Ano, jakmile návrh došel druhé straně. Šance zmařit dohodu je jen v případě, že byla poslána poštou, pak může poslat buď fax či telegram, či se dohodnout nově jinak. Dohodu o rozvázání pracovního poměru lze uzavřít kdykoli, to v praxi znamená i v době pracovní neschopnosti, s ženou trvale pečující o dítě mladší než tři roky atd.

Zákon zde vychází ze skutečnosti, že ukončení pracovního poměru je souhlasným projevem vůle obou stran. Vdohodě nemusí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, pokud je však zaměstnanec požaduje, musí mu být vyhověno. Zaměstnanci dále náleží jedno vyhotovení dohody a má nárok na pracovní volno bez náhrady mzdy k vyhledání nového místa, a to na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden v týdnu po předmětnou dobu. Eventuální neplatnost dohody může kterákoli ze stran uplatnit u soudu ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr takto skončit.