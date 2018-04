Skončení pracovního poměru ve zkušební době

Ve zkušební době není pracovník chráněn před jeho předčasným ukončením. Proto je délka zkušební doby limitována třemi měsíci a nesmí být uzavírána opakovaně. Zaměstnavatel totiž může ve zkušební době s pracovníkem ukončit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu a nemusí zkoumat, zda zaměstnanec převzal dopis. Jestliže tedy zaměstnavatel nemůže předat oznámení o zrušení pracovního poměru zaměstnanci ve zkušební době přímo na pracovišti, pak je jeho povinností zaslat mu toto oznámení dopisem adresovaným do vlastních rukou pracovníka. V oznámení pak uvede zaměstnavatel datum ukončení pracovního poměru, které však nesmí být stanoveno zpětně. To znamená, že může uvést například datum následujícího dne po odeslání dopisu. Rovněž nesmí být v dopise uvedeno datum dne následujícího po skončení zkušební doby. Splnil-li zaměstnavatel tyto podmínky, je zrušení pracovního poměru platné bez ohledu na to, zda si zaměstnanec dopis s tímto oznámením vyzvedl nebo ne. Kdyby zaměstnavatel musel čekat na vrácení nepřevzatého dopisu, pak by skutečně mohla zkušební doba skončit dříve, než si zaměstnanec dopis vyzvedne nebo než se nevyzvednuté oznámení o zrušení pracovního poměru vrátí zpět zaměstnavateli.