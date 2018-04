V pondělí ráno zveřejnila ČNB zprávu o odnětí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry společnosti AFIN Brokers. Společnost podle ČNB dlouhodobě neplnila řadu zákonných povinností a docházelo v ní k řadě závažných nedostatků v činnosti (pravomocná rozhodnutí ČNB a KCP v souvislosti s činností AFINu najdete ZDE). „Odnětím povolení chce ČNB především zabránit dalšímu možnému poškozování zájmu zákazníků a ochránit jejich majetek,“ tvrdí mluvčí ČNB Pavlína Bolfová.

V upřesnění důvodů ČNB dokládá, že hlavními důvody, které stály za uplatněním této krajní sankce, byly „zejména závažné porušování pravidel jednání ve vztahu k zákazníkům a nedostatečně vedená evidence zákaznického majetku.“ Konkrétnější důvody se pro tuto chvíli „s ohledem na probíhající řízení, které nedovoluje informovat o podrobnostech předtím, než se stane pravomocným“ investoři nedozví.

Od pondělí tedy nemůže AFIN poskytovat žádné investiční služby, může pouze vypořádávat své pohledávky a závazky z poskytnutých investičních služeb. Neznamená to že bude muset ukončit svou činnost úplně a ti klienti, kteří budou chtít své peněžní prostředky zpátky, se mohou s brokerem dohodnout, jakým způsobem se s ním vypořádají.

Obchodník by měl vypořádat své pohledávky a závazky z poskytnutých investičních služeb i bez vyzvání a je více možností, jak k vypořádání nakonec dojde. Uzavřou se otevřené pozice, převedou se investiční nástroje zákazníků k jinému obchodníkovi s cennými papíry, a existují i různé způsoby zaslání peněžních prostředků. Vypořádání by určitě mělo proběhnout ve formě dohody mezi obchodníkem a zákazníkem.

Společnost AFIN samozřejmě nesouhlasí s verdiktem ČNB a jejím odůvodněním a podala žádost o rozklad. V každém případě je AFIN stále považován za obchodníka s cennými papíry a klienti tak v současnosti mají dostatek času na to, aby si rozmysleli další postup. Podle vyjádření AFINu je majetek investorů stále zajištěn a společnost je připravena k jeho vydání svým klientům.

Pokud ale bude rozhodnutí ČNB potvrzeno, společnost svou činnost ukončí. O stejnou licenci pak bude moci AFIN požádat až po deseti letech. Pokud by navíc chtěl majitel společnosti požádat o licenci dříve, pod jiným jménem společnosti, nemá velkou šanci uspět. V licenčním řízení jsou totiž velmi pozorně posuzovány všechny předpoklady žadatele včetně personálních a to by mělo majiteli AFINu prakticky zavřít dveře (alespoň oficiálně).

Zajímavé bude rozhodnutí ČNB také pro investory, kteří využívají služby společnosti v zahraničí. Podle ČNB totiž zahraniční pobočky podnikají na základě jednotné licence, tzv. evropského pasu a jejím odnětím ztrácí AFIN oprávnění poskytovat investiční služby rovněž v zahraničí. Zahraniční regulátoři již byli o situaci informováni.

Supi se slétají

Na zprávu o problémech brokerské společnosti reagují podle očekávání také konkurenční společnosti, které vidí příležitost k získání nových klientů, kteří sice chtějí dále investovat, ale AFIN již pro ně není seriózním partnerem.

Přílišná radost brokerských firem ale nemusí být úplně na místě, protože problémy jejich konkurence se velmi klidně mohou obrátit proti jim samým. Informace o závažných a dlouhodobých nedostatcích v činnosti společnosti mohou velmi lehce podkopat už i tak křehkou důvěru investorů v kvalitu služeb domácích brokerských společností (zejména pokud jde o jednu ze známějších a větších společností).

Na možnost přetáhnout klienty AFINu jako první zareagovala společnost Patria Direct, která již dva dny po zveřejnění informací o odnětí licence AFINu začala jeho klientům nabízet pomoc při vydání majetku a jeho převodu, samozřejmě do Patria Direct. Podobnou iniciativu už vyvíjí také společnost Cyrrus.

Na jednu stranu jde ze strany Patrie o ukázku promptního jednání, na druhé straně ale tato rychlost může do karet nahrávat těm, kteří vidí za odebráním licence Afinu nečistý konkurenční boj (příznivcům konspiračních teorií žádné důkazy není třeba).

Nakonec se ale ostatní brokeři pravděpodobně radovat nebudou, protože společnost AFIN Brokers připravuje uzavření smlouvy o převodu svého podniku se společností Capital Partners. Převodem podniku zůstanou smluvní vztahy s klienty zachovány.

„Klienti, kteří chtějí bezodkladně realizovat nákupy a prodeje cenných papírů, mohou ihned uzavřít smlouvu s CAPITAL PARTNERS a.s. a převést okamžitě svá aktiva z AFIN BROKERS, a.s. na CAPITAL PARTNERS a.s., a tak pokračovat v obchodování,“ stojí ve vyhlášení společnosti.

Společnost Capital Partners působí na Českém kapitálovém trhu od roku 1994, mezi velké a známé obchodníky nepatří a jak sama tvrdí, specializuje se především na činnosti pro podnikovou klientelu.

I když současná situace zatím není nijak dramatická, k ideálnímu stavu má dosti daleko. Jednu pozitivní věc však na případu AFIN shledat přeci jen lze. Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem ČNB (bývalá Komise pro cenné papíry) tímto krokem alespoň dokazuje všem kritikům a pochybovačům, že její existence, je určitě opodstatněná.