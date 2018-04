Škrtání odměn je jednou z největších chyb, které firmy dělají v krizi

1. Chyba: Domnívat se, že zaměstnanci neunesou pravdu

Komunikovat se zaměstnanci by se mělo v každé situaci. Ale říct jim špatné zprávy je občas těžké. Rozhodně problém ve firmě netajte a zapojte zaměstnance do celofiremní problematiky. Má-li společnost například finanční problémy, řekněte jim to. Vyvoláte tím všeobecný pocit, že zaměstnanci jsou součástí korporace i v problémových dobách.

2. Chyba: Myslet si, že lidé jsou rádi, mají-li alespoň nějakou práci

Všeobecné povědomí je, že lidé jsou rádi, když v době oslabené ekonomiky mají kde pracovat. Avšak schopní lidé se vždy prosadí a není pro ně problém změnit zaměstnání takřka ze dne na den. Firma by ale měl mít zájem na tom, aby nejlepší zaměstnanci zůstali právě u nich.

3. Chyba: Omezovat motivační odměny

Některé motivační odměny významně nezatíží firemní rozpočet. Proto vyčkejte s jejich škrtáním. Motivační bonus, který nic nestojí, je pochvala na poradě nebo písemné poděkování za kvalitní práci. Leckdy postačí volné vstupenky do bazénu, na výstavu, nebo jen odpolední volno.

4. Chyba: Opomíjet vyšší smysl práce

Ne každý zaměstnanec chce svou prací hlavně zajistit velký zisk firmě. Pohlížejte na práci ze širšího úhlu: Vyrábí vaše společnost produkty či poskytuje služby, které usnadňují ostatním život či práci? Podílí se vaše společnost na dobročinných aktivitách? O vyšším smyslu práce se podělte se svými podřízenými.

5. Chyba: Posedlost poradami

V průzkumu společnosti Robert Half 27 % dotazovaných zaměstnanců za největší ztrátu času označilo právě porady. Vyhodnoťte, zda všechny pořádané porady jsou bezpodmínečně nutné.

6. Chyba: Přemrštěné nároky na zaměstnance

Při propouštění může dojít k situaci, kdy jeden zaměstnanec pracuje za dva nebo dokonce za tři. Projevit se to může na jeho pracovním výkonu a špatně odvedené práci, i když bude chtít vyhovět všem požadavkům vedení. Přetížením pracovníků může dojít k poklesu kvality nabízených služeb.

7. Chyba: Neriskovat

Vyzkoušené postupy nepředstavují riziko. Pravdou je, že jak po revoluci, tak v dobách krize vydělali ti, kteří se nebáli riskovat. Rozhodně musíte dané postupy zvážit a nové přístupy konzultovat s někým, komu věříte.

8. Chyba: Potírat kritické myšlení

Kdo kritizuje, musí z kola ven, protože firmě škodí. Opak je pravdou. Člověk, který se nebojí říct svůj názor a jeho kritika je konstruktivní, může být přínosem pro společnost.

9. Chyba: Odmítat nápady bez odůvodnění

Vysvětlete zaměstnanci, proč jeho nápad nelze využít. Důležité je, aby váš postoj pochopil. Předejdete tak situaci, kdy už vám nikdo nový nápad nepřednese. Vyvoláte totiž v zaměstnancích pocit, že informovat vedení o návrhu nemá smysl.

10. Chyba: Mít zaměstnance bez pravomocí

Občas zaúkolujte nebo dejte menší pravomoc každému zaměstnanci. Pracovník tak bude mít pocit, že je ve firmě důležitý a nadřízení mu důvěřuji. Zaměstnanci tak budou moci řešit některé problémy okamžitě a zmenší se tlak na jejich nadřízené.

