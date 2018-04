Skrývá se ve vás podnikatelský talent?

Poznačte si písmena u odpovědí, s nimiž souhlasíte. U každé odpovědi můžete zatrhnout i více písmen. Převaha jednoho z nich určí, nakolik jste předurčeni k osamostatnění. Vyjde-li stejný počet dvou různých písmen, jde o rozhraní dvou typů.

1. Sousedka odvedle vás poprosí o půjčení dvou lžic cukru

– zeptáte se, zda chce krupicový, moučkový, nebo krystal A

– odbudete ji s tím, že máte hodně práce C

– přinesete jí nádobu s cukrem B

2. Kamarádovi bude brzy padesát let, a tak

– pošlete mu blahopřejnou SMS C

– zajdete spolu do restaurace, kde si zavzpomínáte na staré časy B

– zorganizujete velkolepou oslavu s půlnočním překvapením A

3. Jdete kolem zkrachovalé firmy ve vaší ulici, jejíž majitel nabízí prostory k pronájmu

– pomyslíte si něco o lidech, kteří přecenili své síly C

– zeptáte se večer partnera, co by řekl na kariéru živnostníka A

– zamyslíte se, jaké služby v okolí chybějí B

4. S kolegy v zaměstnání

– se snažíte být zadobře, kontakty se mohou hodit A

– prohodíte občas pár slov, ale jinak si hledíte své práce C

– s některými udržujete přátelské vztahy B

5. Když vás přepadne špatná nálada

– zajdete si do kina na komedii B

– více se zaberete do práce C

– v nejbližším nákupním centru vypleníte svou platební kartu A

6. Mobilní telefon pro vás znamená...

– otravnou věc, kterou máte jen kvůli přání svých blízkých C

– úžasný vynález A

– užitečnou pomůcku, jejíž význam však nepřeceňujete B

7. Která tři slova byste si dali do erbu

– moudrost, věda, právo B

– svoboda, odpovědnost, bohatství A

– láska, příroda, muzika C

8. V loterii jste vyhráli 20 milionů korun

– odjedete na cestu kolem světa C

– koupíte si luxusní sídlo a prestižní automobil B

– investujete do peněžních či akciových fondů A

9. Vaší oblíbenou literaturou jsou

– memoáry úspěšných lidí A

– cestopisy B

– romantické příběhy o lásce a odvaze C

OPEN SPACE: ŠOK

z otevřeného prostoru.

Jako mravenečci? OPEN SPACE: ŠOK

VYHODNOCENÍ

Převaha písmene A: ROZENÝ PODNIKATEL

Jestliže už nepodnikáte, měli byste co nejdříve začít. Dokážete chladně rozmýšlet, analyzovat situaci, nepropadáte emocím. Jakmile se do něčeho pustíte, věnujete tomu veškerou energii. Když víte, že vaše konání má smysl, jste velmi pracovití. Dejte si jen pozor, abyste na okolí nepůsobili příliš sebestředně, myslete někdy i na druhé. Dosažení ekonomické nezávislosti vás neudělá šťastnými.

Převaha písmene B: BUDOUCÍ ŽIVNOSTNÍK

Podnikání se může stát vaší parketou. I když se občas chováte spíše impulzivně, dokážete si spočítat plusy a minusy. Někdy však propadáte až příliš obavám a nejistotám, které se mohou stát vaší brzdou v cestě za úspěchem. Zkuste se častěji spoléhat sami na sebe a méně na všemožné rádce okolo.

Převaha písmene C: PODNIKATELSKÝ ZELENÁČ

Do podnikání se raději nepouštějte. Při rozhodování se v životě řídíte zejména srdcem, občas však až pozdě zjistíte, že váš čin byl unáhlený. Logické uvažování není vaší silnou stránkou, raději se spoléháte na své oblíbené talismany. Peníze pro vás znamenají prostředek k zábavě a radosti, na zadní kolečka většinou nemyslíte. Na okolí občas působíte jako lidé létající v oblacích, občasný návrat do reality by určitě neškodil.