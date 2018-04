Skutečné on-line obchodování

Vše začíná v roce 1975, kdy bylo deregulováno odvětví brokerských služeb. Vznikají první společnosti nabízející služby známé později jako discount brokerage. Obchodování probíhá po telefonu. V roce 1994 je představeno první webové obchodování prostřednictvím internetu, první DAT systémy následují krátce poté.

K vysvětlení rozdílů v přístupu DAT a klasického on-line brokera musíme zabrousit to teorie fungování amerických trhů. V zásadě se obchoduje buď na NYSE (New York Stock Exchange) nebo na Nasdaqu. NYSE je klasická burza se systémem specialistů - obchodníků, kteří pro jednotlivé emise vytvářejí likviditu a "tvoří trh". Ve stručnosti to znamená, že každý pokyn skončí u specialisty. Naproti tomu Nasdaq je decentralizovanou komunikační sítí, která pro tvorbu trhu používá jiné mechanismy. Jsou zde jak marketmakeři (tedy obchodníci, kteří v každou chvíli mají v systému jak poptávku, tak nabídku) tak i ECN (Electronic Communications netwoorks) - nezávislé sítě pro distribuci pokynů, kde jsou navzájem anonymně párovány vyhovující pokyny jednotlivých klientů (známý je např. Island - http://www.island.com ). Zatímco v případě NYSE jde jen o to, jak rychle se pokyn dostane ke specialistovi, v případě Nasdaq titulů záleží i na tom JAK se dostane na trh.

Právě rychlost, přímý výběr cesty, množství informací a možnost použít sofistikovaných obchodních technik odlišuje DAT od webového obchodování. DAT systémy mají vzhled i funkce obvyklé u obchodních systémů, které mají k dispozici banky a makléřské domy.

Výhody DAT lze ve stručnosti shrnout do několika bodů:

Rychlost

Praktická doba "vložení pokynu - realizace-informace o realizaci pro klienta" je v řádu jednotek sekund.

Přímý výběr cesty

Pokyny klientů jsou z DAT systému přímo směrovány na jednotlivé trhy či do jednotlivých ECN - podle výběru klienta nebo přednastavené logiky v režimu automat.

Množství informací

Standardní součástí DAT aplikací bývají moduly grafů v reálném čase, společně s integrovanými nástroji pro technickou analýzu. Další možností je přístup k datům Nasdaq Level II, což znamená že klient vidí strukturu trhu - kdo kolik nabízí/poptává za danou cenu. Všechna data jsou streamovaná, na rozdíl od "fotek kursu" obvyklých u webových rozhraní. Samozřejmostí jsou nástroje pro správu portfolia a informace o účtu. Běžně se využívá i možnost zobrazení informací na více monitorech.

DAT systémy nejsou vhodné pro každého investora. Jejich provoz je náročnější - jak na hardware, protože jde o aplikace, běžící na lokální stanici, tak na připojení - nároky na datové toky jsou vyšší. Nevýhody DAT systémů lze shrnout do těchto bodů:

Nutnost instalace aplikace

Můžete mít sice více instalací na více počítačích, ale z běžné internetové kavárny si nezaobchodujete. S instalací aplikace samozřejmě přichází i možné problémy s konfigurací firewallu.

Vyšší nároky na hardware

Tato poznámka se týká spíše starších strojů, konfigurace od P II by neměly mít problémy.

Náklady na provoz

Vlastní pronájem DAT aplikace bývá zdarma, je však nutné platit za data podle požadované kvality. Nasdaq Level II data vás mohou stát od 60 - 200 USD měsíčně, ať již obchodujete, či nikoliv. Většina obchodníků vám při dosažení určitého množství obchodů poplatek promine.

Vyšší složitost ovládání

DAT je přímo propojen na trhy. Toho plyne riziko okamžité realizace chyb které obsluha spáchá - nechtěné nákupy, chyba v ceně…. váš osud je plně ve vašich rukou - to je daň za rychlost.

Kdo by se tedy o DAT systémy měl zajímat ?

- day tradeři

- investoři, kteří aktivně obchodují

- investoři, kteří chtějí mít maximální kontrolu nad průběhem investice

- investoři, kteří potřebují maximální množství informací o vývoji trhu

Uvažovali jste někdy o tomto způsobu obchodování? Nebo vám stačí klasické obchodování přes internet? Těšíme se na vaše názory.