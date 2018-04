Skvělá nabídka, nebo hazard?

Každý se snaží dosáhnout co největších zisků, přilákat co nejvíce zákazníků. Proventus Finance vytvořila produkty, resp. připravila jejich prezentaci na internetu a v propagačních letácích, která vyvolává dojem, že právě v Proventus Finance našli způsob, jak „vyhrávat“ na burze a finančních trzích. Při bližším pohledu na nabídku společnosti se totiž musí každý potenciální klient ptát, zda to co nabízejí, opravdu dokáží splnit.

Nabídka společnosti (Proventus Finance je obchodník s cennými papíry) je rozdělena na Výnosové účty a Spořící programy. Z pěti Výnosových programů, které se liší podle rizika a výkonnosti, je posléze vytvořeno pět Spořících Programů, které tyto Výnosové účty kombinují.

V ýnosové účty

Nejkonzervativnější Termínovaný výnosový účet, který investuje do fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů zaměřených převážně na USA, nabízí zajímavý výnos (uváděný očekávaný výnos) ve výši 4 - 6 %. Stejně jako u tohoto účtu, ani další v řadě nebude pro společnost nijak náročný na analytickou práci. Jeho portfolio se totiž skládá převážně z indexových instrumentů (indexové akcie SPY, DIA,…). Pouze 40 % by podle materiálů firmy měly tvořit samostatné tituly, především americké velké společnosti, large capy.

Zajímavější jsou účty z druhého konce rizikové škály. Na intraday obchodování zaměřený Dynamický účet, nebo podle doporučení světových analytiků tvořený TOP analysts účet. Tyto produkty jsou velmi agresivní a určeny pro dlouhodobé investování, a mohou dosahovat uvedených vysokých výnosů. Nikoliv však stabilně a musíte být připraveni i na to, že o část svých peněz můžete přijít.

I Proventus Finance u orientační tabulky, která má v záhlaví „Výnos 28 % p.a.“ uvádí, že „samotný výnos není ve skutečnosti nikdy takto stabilní a v průběhu investice kolísá“. Pochybovat se však dá o slovech společnosti, že maximální ztráta nepřekročí 10 %, neboť jsou při investování (založeném na technické analýze) uplatňovány stop loss limity.

S pořící programy

Teprve spořící programy nabízejí škálu nesrovnalostí, které by mohly některé investory vyjít pěkně draho. Například Program Junior: podle společnosti „vysoce konzervativní zhodnocení pomocí produktu zaměřeného na bezpečnost“, ve skutečnosti však postrádající větší diverzifikaci. Téměř celé portfolio je tvořeno z akcií, 80 % programu tvoří zmiňovaný konzervativní účet, zbylých 20 % si rozdělují Vyvážený účet a z nejrizikovější skupiny TOP analyst účet. Výnos 6 až 11 % by u konzervativní investice očekával jen málokdo. Otázky vyvolávají i „bezkonkurenční daňová zvýhodnění“, které program Junior nabízí. Mělo by jít o využití daňové výhody „při investování ve prospěch nezletilých dětí a juniorů“, nicméně s něčím takovým se zde setkáváme poprvé. Možná v Proventus Finance objevili další kličku, jak optimalizovat daňové břemeno?

Proventus Finance Specifikace produktu Očekávaný výnos Minimální vklad Měsíční navýšení Program Kapitál Konzervativní 4 - 6% 30 000 Kč 1 000 Kč Program Junior* Konzervativní 6 - 11% 300 000 Kč 3 000 Kč Program Sporo* Vyvážený 11 - 16% 300 000 Kč 3 000 Kč Program Rentiér Vyvážený 14 - 19% 300 000 Kč 5 000 Kč Program Investor Agresivní 18 - 24% 300 000 Kč 5 000 Kč

Zdroj: Proventus Finance, *programy mají variantu s nižším počátečním i pravidelným vkladem, ovšem u těch je očekávaný výnos o 2 % nižší.

N ebezpečná investice nebo zázračné schopnosti Proventusu?

Možná jde v případě Proventus Finance jen o agresivní propagaci, nicméně pro investory to může znamenat velké ztráty. Podle výše požadovaných investic spíše nejsou produkty Proventus Finance určeny pro běžné investory „ze středních vrstev“. Nicméně všichni mohou podlehnout „klamu“ ve formě zdůrazňování bezpečnosti investice ve spojení s „očekávanými výnosy“. Názvy a specifikace jako „konzervativní“, „bezpečný produkt“, „s minimálním tržním rizikem“ vyvolávají pocit, že jde o investici, jejíž vývoj bude relativně stabilní. To však nemůže být vzhledem ke složení těchto produktů v žádném případě pravda.

Proventus Finance, a.s. je obchodník s cennými papíry, který zatím nemá příliš dlouhou historii - společnost vznikla 7. dubna 2003 se základním kapitálem 15 mil. Kč. Přestože Proventus Finance správně uvádí, že "výnos minulých období není zárukou budoucích výnosů", není zatím schopna výnos minulého období nijak doložit, takže o kvalitách portfolio manažerů i celé společnosti se nedozvíme.

Svojí serióznost a kvalitu služeb staví Proventus Finance na faktu, že jí byla Komisí pro cenné papíry udělena licence obchodníka s cennými papíry. Licence je však pouze prvním a základním požadavkem na vznik obchodníka a o kvalitách portfolio manažerů v žádném případě nevypovídá (nicméně obsahuje požadavky na organizační strukturu, technické, účetní a další zázemí, jakož personální požadavky - za zmínku stojí, že výkonným ředitelem a členem představenstva Proventus Finance je bývalý obchodník ze společnosti Private Investors, která je nyní v konkurzu a její klienti stále čekají náhradu za své ztracené peníze).

Výkonnost akcií se ve velmi dlouhém období pohybuje okolo 8 %, a tak nad nabízeným výnosem visí velký otazník. Fakt, že výběr investice je možný kdykoli, a upozornění, že výnosový účet může v průběhu investování i ztratit, nemůže ospravedlnit to, že klientovi jsou podsouvány dosti nepravděpodobné výnosy, které ho mají přesvědčit, aby investoval.

Vyjádření Komise pro cenné papíry Povolení obchodníka s cennými papíry může získat jen osoba, která splňuje mj. věcné, personální a organizační předpoklady, je schopná dostát pravidlům jednání se zákazníky, implementovat pravidla vnitřního provozu, její vlastníci jsou vhodní z hlediska jejího zdravého a obezřetného vedení. Faktické naplňování většiny těchto skutečností je Komisí následně ověřováno s využitím nástrojů a zdrojů, které má Komise k dispozici.

K pravidlům propagace bych Vás zatím obecně odkázal na § 24 přiložené vyhlášky ZDE.

Svěřili byste své úspory společnosti Proventus Finance? Myslíte si, že nabízené výnosy jsou reálné? Těšíme se na vaše názory a připomínky.