Skvělé novinky pro podílníky

Velkými změnami prochází podílové fondy, které patří pod hlavičku ČSOB. Na ČSOB investiční společnost se přejmenoval OB Invest, což znamená další krok ke sjednocení fondů OB Investu, První investiční a zahraničních fondů KBC pod jednu střechu s názvem ČSOB fondy. ČSOB Investiční společnost je ze sta procent vlastněna ČSOB Asset Managementem, ten právě dovršuje nákup většiny (až 98 %) akcií První investiční společnosti. Změny však nebudou pouze ve vlastníkovi jednotlivých společností. Jelikož obě společnosti, které budou patřit stejnému vlastníkovi, nabízejí obdobné fondy, dojde k jejich slučování. V konečné fázi by tak měly zbýt (pro retailového klienta) čtyři fondy podle klasického rozdělení – akciový, smíšený, dluhopisový a fond peněžního trhu.

Spolu s takto sloučenými fondy budou pod zmíněnou hlavičkou ČSOB fondy nabízeny i zahraniční fondy KBC, které mají širší záběr. Podle Josefa Beneše z ČSOB Asset Managementu budou i nadále jednou z cest kapitálově zajištěné fondy, kde se předpokládá emise nového fondu zhruba každých šesti týdnů.

Počet fondů s registrací v ČR se stále zvyšuje. V minulém týdnu oznámily nabídku nových fondů např. Raiffeisenbank a ABN Amro. ABN Amro doplňuje svoji nabídku (40 fondů) o další čtyři fondy denominované v eurech a dolarech. Již názvy napoví, o jaké fondy se jedná - Global Equity Value Fund, US Equity Value Fund, High Yield Bond Fund, Interest Growth Fund – tedy o dva akciové fondy a dva duhopisové fondy.

Raiffeisanbank oproti tomu nabízí fond denominovaný v českých korunách – Raiffeisenbank Český dluhopisový fond. Půjde o „klasický“ dluhopisový fond zaměřený na české vládní dluhopisy s domicilem v Rakousku. Minimální investice do fondu Raiffeisenbanky je 1 000 Kč, u fondů ABN Amro je na úrovni 250 EUR či USD.

Nejen pro podílníky fondů investiční společnosti AKRO bylo jistě klíčové dlouho očekávané rozhodnutí soudu v otázce (bývalých) C.S. fondů. Po více jak pěti letech tak do nástupců fondů přijde 1,1 mld. Kč. Radost podílníků jistě nesdílí představitelé Plzeňské banky, která bude muset zmíněnou částku do fondů vrátit. (Plzeňská banka fungovala jako depozitář C.S. fondů.) Je dokonce pravděpodobné, že to bude znamenat konec banky s jedinou pobočkou, neboť její aktiva jsou menší než částka, o kterou se u soudu jednalo (spolu s úroky - 2,5 mld. Kč). Více se dozvíte v následujících článcích: Soud přiznal CS fondům miliardu, Plzeňská banka zavřela, Plzeňská banka zůstává zavřená.

Uplynulý týden přinesl nové zprávy pro české podílníky i z hlediska regulatorního. Legislativní rada vlády totiž na svém jednání 13. března nepodpořila nový zákon o kolektivním investování, ale naopak další projednávání bylo kvůli „zásadním připomínkám“ přerušeno. Zákon se tak vrací zpět na Ministerstvo financí, které by ho mělo spolu s novým zákonem o podnikání na kapitálovém trhu znovu předložit ještě do konce března.

Pokud byla toto špatná zpráva, dobrou zprávou jistě bylo to, že Ministerstvo financí upustilo od svého záměru zavést dvouletý časový test pro osvobození výnosů z prodeje cenných papírů, který by jistě znamenal pro podílové fondy „katastrofu“.

Obchodování podle UNISu

Ceny akcií v uplynulém týdnu stoupaly. Výnosy dluhopisů reagovaly spíše ve vztahu na zahraničí, kde převládala nejistota z válečného konfliktu, zatímco české akcie už více odrážely zprávy z domova. Vyslovení důvěry vládě, lepší makroekonomické výsledky a zisky společností jako Philip Morris přispěly k růstu akcií na pražské burze (PX-50 posílil za týden o 1,96 %). Pozitivní výsledek mělo i rozhodnutí ústavního soudu, které zrušilo výjimku z povinnosti odkupu akcií od minoritních akcionářů při privatizaci podniků. Akciové fondy tak nezaznamenaly výrazné ztráty jako v minulých týdnech. Nejhůře si vedly fondy zaměřené na evropský region, který v minulém týdnu poklesl opět více než např. trh v USA.