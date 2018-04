Sledujte špičkové profesionály při práci

Pod vedením zkušených manažerů se studenti zapojují do pracovního procesu, seznamují se s manažerskou prací v praxi a získávají množství zajímavých informací a zkušeností, které mohou porovnat se svými teoretickými znalostmi. Stáže každoročně (letos pojedenácté) probíhají v řadě mezinárodních a českých společností v České republice.

Základní údaje včetně přihlášek jsou na podzim rozesílány na studijní oddělení 90 fakult. Tyto informace jsou také k dispozici na webových stránkách pořádající organizace (www.blf.cz). Na základě přihlášky s životopisem a následného pohovoru jsou materiály vybraných studentů postoupeny zapojeným společnostem. Jakmile bude ukončen výběr studentů do jednotlivých společností, studenti obdrží jméno kontaktní osoby ve vybrané společnosti a sami si projednají podrobnosti stáže nebo vyčkají na oslovení ze strany firmy.

I ti studenti, kteří nejsou na stáž vybráni, získávají během interview cenné zkušenosti a informace, např. jak psát životopis, jak se chovat při přijímacím pohovoru do zaměstnání.

Na termínu a konkrétní podobě stáže se vybraní studenti dohodnou přímo se společností, ve které mají stáž absolvovat. Studenti nemají nárok na mzdu. Je na společnostech, zda studentům uhradí náklady spojené např. s ubytováním, popř. poskytnou kapesné. Studenti mohou "stínovat" jednoho až čtyři manažery, se kterými mohou navštěvovat různá pracoviště nebo oddělení ve společnosti. Všechny náklady spojené s dopravou na cílové pracoviště v rámci programu hradí firma. Celý program stáže by měla společnost upravit tak, aby student mohl co nejvíce nahlédnout do skutečného světa organizace práce manažerů. V případě, že student "stínuje" více manažerů, měla by být stanovena jedna osoba, která bude za studenta odpovědná a se kterou by student mohl probírat problémy.



Cíle programu

Pro studenty: Kontakt a informace: Business Leaders Forum

Palác Lucerna

Štěpánská 61

116 02 Praha 1

tel: 224216275 www.blf.cz e-mail: blf@blf.cz

možnost získat přehled o aktivitách a procesech, které ve společnosti probíhají

možnost seznámit se s prací a denními povinnostmi manažerů

stáže pomohou studentům při výběru zaměstnání, případně volbě jejich budoucí kariéry

možnost získat informace, které studenti mohou využít např. ve své diplomové práci

příležitost vyzkoušet si práci ve vedoucí pozici

Pro společnosti:

možnost získat budoucí zaměstnance

rozvoj dovedností manažerů prostřednictvím komunikace se studenty

získání pocitu spoluodpovědnosti za výchovu a rozvoj budoucích řídících pracovníků

