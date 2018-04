Sleva jen na oko, masáž ve sklepě. Pozor na rizika slevových nákupů

Příkladem je Lenka z Prahy. Chtěla vyzkoušet masáž, sleva byla velmi lákavá. Jak ale zjistila, koupila si poukázku do podivných sklepních prostor s nečekanou špínou. Česká masérka byla sice zručná, ale dokonale naštvaná. Ani jí se nelíbilo prostředí salonu a dávala zákaznici během masáže patřičně najevo, že tady končí. "Odcházela jsem navíc s upatlanými vlasy. Ochránit je alespoň ručníkem byl pro salon nejspíš zbytečný výdaj," říká Lenka.

Nepříjemný zážitek má i Veronika. Objednala se 14 dnů předem na thajskou masáž a přicestovala kvůli tomu do Prahy. Když dorazila do salonu na rohu Pařížské ulice, nikde nikdo, jen vrátný, který sdělil, že se salon přestavuje. "Nikdo se neobtěžoval mi zavolat. Kdybych na objednaný termín nepřišla, nebo ho zrušila den předem, firma si přitom vyhrazovala právo, že voucher za 690 korun propadne bez náhrady," stěžuje si Veronika a chce zpět své peníze.

Cena se uměle našlehá, sleva není prakticky žádná

Podobné slevové zážitky nejsou ojedinělé. Některým firmám tento nový obor podnikání zachutnal a začínají zkoušet nejrůznější taktiky, jak z lidí vytáhnout peníze. V tomto mladém, ani ne dvouletém podnikatelském oboru se dá vydělat a točí se v něm velké peníze v řádech stovek milionů korun. Slevovým portálům totiž ve většině případů zůstává polovina poskytnuté slevy a některým i více.

Spotřebitelská bezplatná poradna tel.: 299 149 009

Podle spotřebitelské poradny dTest se přitom množí případy, kdy sleva není tak úplně slevou, ale zcela standardní nabídkou. "Někteří zákazníci mají oprávněný dojem, že za poloviční cenu dostali poloviční služby," upozorňuje právnička Martina Vernerová, vedoucí poradny.

Vymýšlejí se i nejrůznější umělé zážitkové balíčky, do kterých se přibalí ledasco, aby se nedalo zjistit, za co vlastně zákazník platí. Množí se i případy, že firma ve snaze vydělat co nejvíc změní provozovnu. Místo v příjemném prostředí si pak zákazník užije slevu na místech, do kterých by nikdy nevkročil.

Firmy kočují z jednoho slevového portálu na druhý

Někteří poskytovatelé hromadných slev dokážou svým zákazníkům připravit i další nezapomenutelný zážitek: "Máš slevu? Tak si počkej! Užij si, že to máš levnější, než vedlejší host."

"Zákazníci si mnohdy stěžují, že k nim personál přistupuje doslova jako k vyžírkám a zákazníkům druhé kategorie, což ale dost dobře reklamovat nejde. Registrujeme i případy, kdy prodejce omezil výhodnou nabídku pouze na nové zákazníky, čím si pohněval ty stávající," přibližuje právnička Vernerová.

Někteří obchodníci si založili vlastní "slevomaty", aby prodali co nejvíc poukazů.

Rozmáhá se také slevoturistika. Prodejci a poskytovatelé služeb kočují z jednoho slevového portálu na druhý, aby prodali co nejvíce poukazů. Když je někde odmítnou, zkusí to u dalších a ve většině případů jim to vychází. Že jim bude chybět kapacita, aby zvládli nával zákazníků, přitom neberou v potaz. Nebo předem kalkulují s tím, že zákazník oželí, když poukázka za pár stovek propadne. Jsou dokonce i případy, že se obchodníci zhlédli ve slevách natolik, že si založili vlastní "slevomaty".

V Česku se chystá černá listina nepoctivých dodavatelů

"Slevový portál je úžasný nápad pro získávání nových zákazníků. Musí se ale používat s mírou. Kdo chce dál fungovat a prodávat své služby a zboží za plnou cenu, nesmí to přehnat a měl by slevový portál využít nejvýše dva až třikrát do roka," říká Romana Sudová, spoluzakladatelka Slevomatu, který odstartoval tento obor podnikání v dubnu 2010 jako první a dal mu i jméno.

Od té doby podobných serverů rychle přibývá. Dnes jich podle odborných odhadů funguje v Česku zhruba 250. "V porovnání se zahraničím je to obrovský počet. Velkých je jen kolem dvaceti, mnohé další vznikly na koleni, některé zanikají, další se vytvoří. Toto číslo není konečné," přibližuje Romana Sudová.

Jak dodává, podnikat v tomto oboru zkoušel během roku a půl snad každý, kdo umí pracovat s webovými stránkami. "Systém slevového portálu se dá už dokonce koupit," poznamenává Sudová. Ohlídat partnery, zda jsou jejich nabídky férové, však už řada "slevopodnikatelů" nedokáže nebo ani nemíní.

Někdy to ale neprokouknou ani velké slevoportály. Tři největší proto nyní zvažují, že v Česku vznikne černá listina nepoctivých dodavatelů, s nimiž nebudou chtít spolupracovat. "Vzniknout by měla zhruba do měsíce," říká Sudová. Zákazníci tak získají informaci, kdo v obchodování se slevami nehraje příliš fér. Kolik firem se na černé listině objeví a které to budou, však Sudová zatím uvádět nechce.

Vyplatí se sledovat diskusní fóra a nebát se reklamace

A jak vybrat férovou slevovou nabídku a nespálit se? Před nákupem se vždy vyplatí podívat na diskuse a specializovaná fóra. Pokud slevu ještě nikdo nevyzkoušel, hledejte příspěvky lidí, kteří mají s daným produktem či službou dřívější zkušenost. Když narazíte na negativní hodnocení, raději se nákupu vyhněte. Dejte také na doporučení známých a přátel, kteří mají třeba větší zkušenosti.

Vždy si pečlivě pročtěte všechny informace týkající se slevy. Podmínky jejího uplatnění mohou mít různá omezení, která se vyplatí znát předem. Ověřte si například, zda lze voucher využít pouze ve všední dny nebo i o víkendu a v jakém čase. Nebo zda za dodání zboží budete navíc hradit poštovné.

Všímejte si také doby platnosti voucheru. Platnost by měla být optimálně půlroční. Pokud si pořídíte krátkodobou poukázku za velmi lákavou cenu, zkuste si ihned rezervovat místo, tím si ověříte, jak dlouho budete čekat a jak velkou má firma kapacitu. Zjistěte si také informace o slevovém portálu, pokud nemá zveřejněné sídlo, IČO, kontaktní údaje a telefonní zákaznickou linku, obraťte se raději jinam.

Jestliže naletíte, nebo nejste se službou spokojeni, uplatněte reklamaci. "Postup se neliší od standardní reklamace. Zákazník se tedy se svými požadavky obrací na poskytovatele služby či prodejce. Pokud se již nedá firma dohledat, protože například zavřela provozovnu, doporučujeme obracet se přímo na slevové portály," uzavírá právnička Martina Vernerová.

Jaké máte zkušenosti se slevovými portály? celkem hlasů: 4872